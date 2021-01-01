Marcos Alonso'dan itiraf: Sinir bozucuydu

Chelsea'nin İspanyol sol beki, Frank Lampard döneminden çok da olumlu bahsetmedi.

Frank Lampard yönetiminde Premier Lig'de 16 maça ilk 11'de başlamayan Marcos Alonso, Lampard döneminin sinir bozucu olduğunu itiraf etti.

26 Eylül ve 31 Ocak arasında Ben Chilwell'in arkasında yedek beklemek zorunda kalan 30 yaşındaki sol bek, Thomas Tuchel dönemiyle birlikte düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başladı.

Marcos Alonso ne söyledi?

Kış transfer döneminde kulüpten gönderilmesi tartışılan Marcos Alonso, Chelsea'nin internet sitesine şunları söyledi:

"Oynamamak sinir bozucu muydu? Evet tabii. Pek şansım olmadı. Zordu.

Ama bu futbol. Bazen böyledir. Yapabileceğiniz tek şey, sıkı çalışmaya devam etmek, antrenmanlara devam etmek ve fırsat geldiğinde hazır olmaya çalışmak.

Sahadayken işler daha kolay. Evde kaldığım zamanlarda takıma yardım etmek kolay değildi. Şimdi oyuna dahil olamktan ve ekibe yardımcı olmaktan için çok mutluyum ve bundan daha fazlasını dört gözle bekliyorum."

Marcos Alonso'nun performansı nasıl yükseldi?

Thomas Tuchel, göreve gelir gelmez takımın oyun kurgusunu değiştirdi ve üçlü savunmayı tercih ederek kanatlara genişlik sağladı.

Sol kanat bek olarak yeni görevine adapte olan Marcos Alonso, bu sistemi daha önceki dönemlerde de iyi oynamıştı ve yine öyle oynuyor. İspanyol sol bek, sol kanat bek förevini şu sözlerle değerlendiriyor:

"Bana ileri gitme özgürlüğü veriyor. Evet. Oyunu kontrol ettiğinizde bu size biraz daha fazla özgürlük sağlıyor.

Takıma yardım etmekten her zaman mutluyum. Everton maçında olduğu gibi oyunun kontrolünü elimizde bulundurduğumuzda, merkezde hücum etmek kolay olmuyor. Bu yüzden koşuları kenardan içeriye doğru yapmayı seviyorum."

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Thomas Tuchel, Chelsea'nin menajeri olarak çıktığı 11 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi ve takım oldukça formda görünüyor. Cumartesi günü Leeds deplasmanında alacakları galibiyet onların elini ilk 4 için iyice kuvvetlendirecek.

Chelsea, Premier Lig'de maç fazlasıyla 50 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Bir maç eksiği bulunan West Ham ise 48 puanla ikinci sırada.