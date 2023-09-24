Marco Verratti’nin Katar macerası mağlubiyetle başladı

Dünyaca ünlü İtalyan yıldız Al-Arabi formasıyla çıktığı ilk maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

PSG’nin kadroda yeniden yapılandırma kararının ardından Avrupa futboluna veda eden ve Katar’ın Al-Arabi takımına transfer olan İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti’nin bu ülkedeki macerası büyük bir şokla başladı. Takımıyla oynadığı ilk karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Verratti, ilk maçında takımının mağlup olmasının önüne geçemedi ve hayal kırıklığı yaşadı.

Ahmed bin Ali Stadyumu'ndaki maçta ilk yarıda Abdulaziz Hatem'in şok edici müdahalesinin ardından acı verici bir sakatlık yaşayan Verratti buna rağmen oyuna devam etti.

İlk maçta mağlubiyet

Yüzündeki sakatlığa rağmen oynamaya devam eden 30 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha oyuncusu 90 dakikanın tamamını sahada geçirse de takımının Al-Rayyan’a yenilmesine engel olamadı.

PSG'de geçirdiği on yıl boyunca 416'dan fazla maça çıkan Verratti’nin Avrupa futboluna vedası onu Serie A’da görmeyi uman hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. 45 milyon euro karşılığında Katar’ın yolunu tutan Verratti, Pescara’dan PSG’ye transfer olurken, İtalya doğumlu olmasına rağmen kariyeri boyunca hiçbir zaman Serie A’da forma giymemişti.