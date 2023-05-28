Real Madrid ile sözleşmesini yenilemeyen İspanyol yıldız, 2015’te çok yakın olduğu Barcelona formasını bu yaz giyebilir.

Real Madrid’in 30 Haziran’da sona erecek kontratını uzatmama kararı alan ve takıma veda etmeye hazırlanan yıldız oyuncusu Marco Asensio’nun Barcelona’nın radarında olduğu öne sürüldü.

İspanyol basınından Mundo Deportivo’da yer alan habere göre çok sayıda Premier Lig takımının yanı sıra PSG’nin de ilgi gösterdiği oyuncunun durumu Barcelona tarafından da yakından takip ediliyor.

Habere göre hem Barcelona yönetimi hem de teknik direktör Xavi yıldız oyuncunun transfer edilmesini çok isterken, Asensio Barcelona’yı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için rekabet edebilecek düzeye dönüştürebilecek bir isim olarak görülüyor.

Barcelona'nın kapısından dönmüştü

Asensio’nun menajerinin Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın yakın arkadaşlarından Jorge Mendes olması da bu yöndeki iddiaları güçlendiriyor.

Bütün bunlara rağmen La Liga’nın katı finansal fair play kuralları nedeniyle ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Barcelona’nın Asensio’ya önerilecek maaş konusunda Avrupa’nın diğer devleri ve Real Madrid ile nasıl yarışacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Real Madrid’e transfer olmadan önce 2015 yılında Barcelona’ya katılmaya oldukça yaklaşan Asensio, Katalan ekibi 5 milyon euroluk bonservis bedelini taksitle ödemek isteyince Mallorca tarafından Real Madrid’e satılmıştı.