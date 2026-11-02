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Çeviri:

Marchegiani hâlâ inanamıyor: "Maignan'ın kurtarışını canlı izleyince mucize gibi geldi."

Serie A
AC Milan

Luca Marchegiani, Sky stüdyosunda Maignan'ın derbide Spence'in şutunda yaptığı kurtarışı değerlendirdi.

Sky Calcio Club stüdyosundaki alışılmış yayında Luca Marchegiani, Milan'ın kazandığı Milano derbisi hakkındaki görüşlerini paylaştı. Eski bir kaleci olarak, Milan 2-1 öndeyken Maignan'ın Spence'in denemesinde yaptığı inanılmaz kurtarış üzerinde durdu: "Maignan olağanüstü bir kurtarış yapıyor. Topun ona doğru gelmesi bir yana, pozisyon yakın mesafeden ve o sırada Maignan hareket hâlinde. O top 10 seferin 9'unda ağlara gider. Topu çelmesinin imkânsız olduğunu fark ettiği için onu yukarı yönlendirmeyi başarıyor. O pozisyonu

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izlemek insana bir mucizeye tanık olmuş hissi veriyor. Ama tekrarını izleyip analiz ettiğimde de bence inanılmaz bir çabukluk gösterdi."

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