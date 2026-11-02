Marchegiani hâlâ inanamıyor: "Maignan'ın kurtarışını canlı izleyince mucize gibi geldi."

Sky Calcio Club stüdyosundaki alışılmış yayında Luca Marchegiani, Milan'ın kazandığı Milano derbisi hakkındaki görüşlerini paylaştı. Eski bir kaleci olarak, Milan 2-1 öndeyken Maignan'ın Spence'in denemesinde yaptığı inanılmaz kurtarış üzerinde durdu: "Maignan olağanüstü bir kurtarış yapıyor. Topun ona doğru gelmesi bir yana, pozisyon yakın mesafeden ve o sırada Maignan hareket hâlinde. O top 10 seferin 9'unda ağlara gider. Topu çelmesinin imkânsız olduğunu fark ettiği için onu yukarı yönlendirmeyi başarıyor. O pozisyonu

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izlemek insana bir mucizeye tanık olmuş hissi veriyor. Ama tekrarını izleyip analiz ettiğimde de bence inanılmaz bir çabukluk gösterdi."