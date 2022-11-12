Marcelo Bielsa Bournemouth teknik direktörü olarak Premier Lig'e dönebilir

Son olarak Leeds United'ı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör futbola dönmeye hazırlanıyor.

Premier Lig takımlarından Bournemouth, son olarak Leeds United'da görev yapan Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'yı göreve getirmek için çalışmalara başladı.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Şubat ayında Leeds'teki görevinden ayrılmasından bu yana boşta olan Bielsa, Bournemouth'un teknik direktör listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Arka arkaya gelen dört yenilginin ardından ligde 17. sıraya dek gerileyen Bournemouth'ta geçici teknik direktör Gary O'Neill ile yola devam etmek de bir diğer alternatif olarak görünüyor.

Arjantin'i de çalıştırmıştı

Avrupa'da ilk olarak 1998 yılında Espanyol'u çalıştıran 67 yaşındaki Bielsa sonrasında Athletic Bilbao, Marsilya, Lille ve Leeds United'ı çalıştırmıştı.

Leeds United'ı Premier Lig'e çıkartan Bielsa, alınan kötü sonuçların ardından geçtiğimiz sezon koltuğunu ABD'li çalıştırıcı Jesse Marsch'a bırakırken, sonrasında herhangi bir görev yapmamıştı.

2002 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nı da çalıştıran Bielsa, başta Pep Guardiola olmak üzere çok sayıda teknik direktörün ilham kaynağı olarak kabul ediliyor.