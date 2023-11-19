Marc Bartra’nın sevgilisi Jessica Goicoechea’nın giydiği elbise olay yarattı

Trabzonspor’un eski stoperi Marc Bartra, sevgilisi Jessica Goicoechea ile birlikte Grammy Latinos ödül törenine katıldı.

Barcelona altyapısından yetişten sonra Katalan ekibiyle şampiyonluklar yaşayan ve sonrasında Dortmund’un yanı sıra Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de de boy gösteren Marc Bartra, sevgilisi Jessica Goicoechea ile birlikte Grammy Latinos ödül törenine katıldı.

Hayranları tarafından dünyanın en seksi kadını olarak nitelendirilen Goicoechea, açılışta oldukça iddialı bir elbiseyle yer aldı.

Ze Garcia tarafından tasarlanan siyah elbise, 26 yaşındaki oyuncu Bartra ile birlikte poz verirken karın kaslarını da gözler önüne serdi. Bartra ise siyah bir takım elbise giyerken, ceketin altına hiçbir şey giymemesi dikkatleri çekti.

Hayranlarını ikiye böldü

Kırmızı halı üzerindeyken çektirdiği fotoğrafı Instagram’daki 1,8 milyon takipçisiyle paylaşan Goicoechea’nın kıyafet seçimi ise hayranlarını ikiye böldü.

Bir hayranı, “Çok güzelsiniz ama bu elbise gereksizdi” yorumunda bulundu. Bir başka hayranı ise “Harika bir elbise ama başkasında da bu kadar güzel görünür müydü diye düşünmeden edemiyorum” ifadelerini kullandı. Goicoechea’nın üçüncü hayranı ise elbisenin güzelliğinin sinirlerini bozduğunu belirtti.

Bartra yaz aylarında Trabzonspor’a veda ettikten sonra ülkesinin Real Betis takımıyla anlaşmıştı. Ödül törenine katılmanın kendisi açısından keyif verici olduğunu dile getiren Bartra, daha önce gazeteci Melissa Jimenez ile 2014 yılında çıkmaya başladıktan sonra 2017-2022 yılları arasında evli kalmıştı.

Deneyimli oyuncu, Jimenez'den ayrılmasından aylar sonra, Kasım 2021'de yeni kız arkadaşı Goicoechea ile kamuoyunun karşısına çıkmıştı.