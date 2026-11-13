Maradona ve Messi'nin forması sahipsiz: Arjantin'de 10 numarayı devralmaya kim cesaret edecek?

Arjantin Milli Takımı'nda 10 numaralı forma, sadece üzerinde bir numara taşıyan bir kumaş parçası değildi; aksine onlarca yıl boyunca dehanın, liderliğin ve zafer üretmenin simgesi oldu. Mario Kempes ve Diego Maradona'dan Lionel Messi'ye uzanan, futbol belleğinde kendine yer edinmiş isimlerle özdeşleşti. Messi ise bu formayı yaklaşılması güç, olağanüstü bir mirasa dönüştürdü.

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Ancak Arjantin şimdi ağır bir soruyla karşı karşıya: Tarihinin en büyük oyuncusunun bıraktığı formayı giymeyi kim hak ediyor? Messi'nin milli takımdaki kariyerine son verdiğini açıklamasının ardından, üç kez dünya şampiyonu olan ekibin en meşhur numarası sahipsiz kaldı ve hikâyeyi sürdürme sorumluluğunu üstlenecek halef hakkında tahminler başladı.

Gözler bir dizi parlak isme çevrilmişken, İtalyan ekibi Como'nun yıldızı Nico Paz, bu sezon sergilediği üstün performans sayesinde bu onuru kazanmaya en güçlü aday olarak öne çıkıyor; ancak yarış, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister ve Franco Mastantuono gibi büyük isimlere hâlâ açık.

İspanyol "AS" gazetesi, Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Lionel Scaloni'nin 10 numarayı belirli bir oyuncuya vermeden önce beklemeyi tercih ettiğini ortaya koydu; şu dönemde bu formayı kimse giymeyecek ve bu formaya bağlı sorumluluğun büyüklüğünü yansıtan bir kararla, mesele resmî müsabakalar yaklaştığında çözüme kavuşturulacak.

7 Ekim'de Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile uluslararası yolculuğunun sona erdiğini açıkladı ve böylece kaptanını sahada ve saha dışında ilk ilham kaynağı olarak görmeye alışmış bir milli takımın tarihinde yeni bir bölüm başladı.

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18 yıl boyunca Inter Miami yıldızının adı 10 numaralı formayla özdeşleşti; 2008'den 2026'ya kadar uzanan dönemde Arjantin forması altında 171 maça çıktı ve ülkesini üç büyük kupaya taşıdıktan sonra herhangi bir oyuncunun yaklaşmasının zor olduğu bir miras bıraktı: 2021 Copa America, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa America.

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10 numara, Messi'nin gol katkılarının çoğunda yer aldı; milli takım forması altında attığı 126 golden 118'ini bu numarayla kaydetti ve bu numara, tıpkı kendisinden önce Maradona'da olduğu gibi, futbol kimliğinin ayrılmaz bir parçası hâline geldi.

Rekorlar düzeyine gelince, Messi geleneksel rekabetin sınırlarını aştı; Arjantin'in tarihî gol kralı, en fazla asist yapan ve milli takım forması altında en çok maça çıkan oyuncu oldu. Ayrıca Dünya Kupası tarihinde katılım, gol ve asist bakımından rekorlara sahip.

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İspanyol gazetesinin raporunda yer alan rakamlar, 207 uluslararası maçta 125 gol ve 68 asiste sahip olduğuna işaret ediyor; bu, ülkesinin milli takım tarihinde bıraktığı etkinin büyüklüğünü özetleyen bir toplam.

Dolayısıyla halefinin seçimi, oyun kurucu mevkisi için en uygun oyuncuyu belirlemekle ilgili sadece teknik bir karar olmayacak; aksine tarihî, simgesel ve medyatik boyutlar taşıyan bir adım olacak. Özellikle de Arjantin taraftarları yalnızca yetenekli bir oyuncu değil, Messi'nin mirasıyla, onunla yapılan kıyaslamayı sürekli bir yüke dönüştürmeden baş edebilecek bir kişilik arayacaklar.

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Messi yokken en değerli formayı kim giydi?

Messi, uluslararası kariyeri boyunca Arjantin'in tüm maçlarında yer almadı ve görece az maç kaçırmasına rağmen, bazı milli maç aralarında teknik ekip 10 numaralı formayı başka oyunculara vermek zorunda kaldı.

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Bu oyuncuların bir kısmı için bu fırsat, kişisel bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi; zira en büyük turnuvalarda milli takımı temsil etmeye alışmış yıldızlar için bile Maradona'nın ve Messi'nin taşıdığı numarayı giymeyi hayal etmek kolay değildi.

Bu onuru bir kez elde eden isimler arasında Federico Insua, Ever Banega, Erik Lamela ve Franco Mastantuono bulunurken; Enzo Perez, Nico Gaitan, Hector Canteros, Angel Di Maria ve Paulo Dybala da formayı ikişer kez giydi.

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Angel Correa formayı dört maçta giyme fırsatı bulurken, kaptanının yokluğunda 10 numarayla en çok görülen oyunculardan biri olan Sergio Agüero ise yedi maçta giydi.

Bu liste önemli bir gerçeği ortaya koyuyor: 10 numaralı forma, sahada belirli bir mevkiyle mutlaka bağlantılı değil ve sahibinin forvet ya da geleneksel bir oyun kurucu olması şart değil; zira formayı tamamen farklı teknik özelliklere sahip oyuncular da giydi.

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Agüero gol atma ve ceza sahası içinde hareket etme yeteneğiyle öne çıkan açık bir forvetken, Enzo Perez farklı niteliklere sahip bir orta saha oyuncusuydu. Bu durum, Scaloni'ye halef seçiminde tek bir mevkiye ya da belirli bir teknik kalıba bağlı kalmaksızın daha geniş bir alan tanıyor.

Kempes ve Maradona'dan kaleciye!

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Arjantin tarihinde 10 numara, futbolda iz bırakan isimlerden oluşan uzun bir listeyi taşıyor; ancak yalnızca çok azı, bu formayı giymeyi ölümsüz bir mirasa dönüştürmeyi başardı.

Bu numarayla özdeşleşen ilk isimler arasında, "Tank" lakaplı Alfredo Rojas yer alıyor; Boca Juniors'ın en öne çıkan yıldızlarından biriydi ve formayı geçen yüzyılın ellili yıllarında giydi.

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Ardından, adını Avrupa sahalarında duyuran "Cacho" Heredia geldi; daha sonra ise 1978'de Arjantin'i ilk Dünya Kupası zaferine taşıyan neslin en öne çıkan kahramanlarından biri olan Mario Alberto Kempes sahne aldı.

Kempes, ülkesinin ev sahipliği yaptığı turnuvada olağanüstü bir performans sergileyerek o tarihî başarının başlıca yüzlerinden biri oldu ve böylece 10 numara, parlaklığın ve liderliğin yeni bir imgesiyle bağdaştı.

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Ancak bu formanın tarihindeki en etkili an, numarayı dört ayrı Dünya Kupası'nda giyen ve ardında futbolun hafızasında hâlâ canlılığını koruyan sahneler bırakan Diego Armando Maradona ile geldi.

1986 Dünya Kupası'nda İngiltere karşısında eliyle attığı meşhur golden, İngiltere Milli Takımı'nın bir grup oyuncusunu çalımladığı yüzyılın golüne kadar Maradona, futbol tarihinin en büyük bireysel gösterilerinden birini sergiledi ve Arjantin'i ikinci dünya şampiyonluğuna taşıdı.

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Sonraki yıllar boyunca forma, Diego Simeone, Marcelo Gallardo, Pablo Aimar ve Juan Roman Riquelme gibi büyük isimleri taşıdı; ardından modern çağda 10 numaranın anlamını yeniden tanımlayan Messi'ye ulaştı.

Ancak sürpriz olan şu ki, bu numara ne forvetlere ne de orta saha oyuncularına özgüydü; hatta bir keresinde bir kaleciye bile ulaştı!

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1997 Copa America turnuvasında Nacho Gonzalez 10 numaralı formayı giydi; zira o dönemde Arjantin'in teknik direktörü olan Daniel Passarella, oyuncuların forma numaralarını alfabetik sıraya göre dağıtma sistemini sürdürmeye karar vermişti. Bu, daha önce Cesar Luis Menotti'nin 1978 Dünya Kupası'nda uyguladığı bir gelenekti.

Bu sistemin açıklanan amacı, oyuncular arasında numaralarla ilgili anlaşmazlıkları önlemekti; kimileri ise bunu yalnızca milli takımın tarihiyle bağlantılı bir gelenek ya da hurafe olarak değerlendirdi.

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Sebepler ne olursa olsun, Gonzalez, Arjantin ile 10 numarayı giyen az sayıdaki kaleciden biri olarak tarihe geçti ve böylece roller ile sorumlulukların niteliği farklı olsa da Maradona ve Kempes'in izinden yürüdü.

Dünya Kupası'nda 10 numara: Büyüklerden oluşan bir liste

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Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki katılımlarının tarihinde 10 numara olağanüstü bir değer taşıyor; özellikle de 1978 edisyonundan önce numara dağıtım sistemi esas olarak oyuncuların adlarının alfabetik sırasına dayanıyordu, numara daha sonra giderek en etkili yıldızların simgesine dönüştü.

Modern sistemin benimsenmesinden bu yana formayı Dünya Kupası'nda, milli takım tarihine iz bırakan sınırlı sayıda oyuncu giydi. Hikâye, 1978 edisyonunda Mario Kempes ile başladı; ardından formayı 1982, 1986, 1990 ve 1994 edisyonlarında giyen Maradona'ya geçti.

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Efsanenin kariyerini noktalamasının ardından, Ariel Ortega numarayı 1998 ve 2002 edisyonlarında taşıyarak sahne aldı; sonra 2006 Dünya Kupası'nda Juan Roman Riquelme geldi ve ardından 2010 edisyonundan 2026 Dünya Kupası'na kadar bu görevi Messi üstlendi.

Böylece, önümüzdeki dönemde bu numarayı alacak oyuncu yalnızca bir formayı devralmakla kalmayacak, Arjantin futbolunun tanıdığı en büyük isimlerden bazılarını içeren tarihî bir listeye katılacak.

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Önde Nico Paz, efsaneye halef olmak için beş aday

Messi sonrası döneme yaklaşılırken, farklı niteliklere sahip beş isim arasında yarış açık görünüyor; ancak her birinin, milli takımın en meşhur formasını giymek için onu aday yapan özellikleri var.

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Adaylar listesinin başını Nico Paz çekiyor; Cesc Fabregas'ın yönetiminde Como ile sergilediği üstün performans sayesinde Avrupa futbolunun en öne çıkan yükselen yeteneklerinden biri hâline geldi.

Ofansif orta saha oyuncusu, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor; "AS" gazetesinin aktardığı rakamlara göre 13 maçta altı gol ve sekiz asist kaydederek Como'nun sezonun en dikkat çekici sürprizlerinden biri olmasına katkıda bulundu.

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Paz'ın değeri yalnızca gol rakamlarıyla sınırlı değil; bunları aşarak hücumları kurma, fırsat yaratma ve hatlar arasında hareket etme etkisine ulaşıyor. Ayrıca dar alanlarla baş etmesini sağlayan teknik yeteneklere de sahip.

Oyuncu, boyu, hızı ve topla oynarken sergilediği zekâsıyla öne çıkıyor; bu özellikler bütünü ona eksiksiz bir ofansif kişilik kazandırıyor ve onu şu anda Scaloni'nin güvenini kazanmaya en yakın isim yapıyor.

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Julian Alvarez: Hücum hattının varisi

Julian Alvarez, 10 numaralı oyuncunun geleneksel imgesinden farklı bir rol niteliğine sahip olmasına rağmen en öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Atletico Madrid forveti, son yıllarda milli takımın en önemli hücum silahlarından biri sayılıyor; takımın elde ettiği başarılarda etkili bir rol oynadı ve büyük randevularda ortaya çıkma yeteneğini kanıtladı.

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Alvarez, büyük bir uluslararası tecrübeye ve Scaloni'nin açık güvenine sahip; ayrıca baskı yapma, hareket etme ve takım arkadaşlarına alan açma yeteneği de bulunuyor; bu da onu önümüzdeki dönemde önemli bir seçenek hâline getiriyor. Hücum rollerinin niteliği bakımından Sergio Agüero'ya uygun bir halef olabilir, ancak 10 numarayı alması, yeni projeye liderlik edecek oyuncunun kimliği konusunda teknik ekibin vizyonuna bağlı olacak.

Enzo Fernandez: Lider kişiliği

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Enzo Fernandez ise farklı bir seçeneği temsil ediyor; son yıllarda Arjantin orta sahasının en önemli unsurlarından biri olduğunu kanıtladı. Parlama hikâyesi 2022 Dünya Kupası'nda başladı; Meksika karşılaşmasında gözleri üzerine çekti ve milli takımın turnuvadaki en zor anlarından birini atlatmasına yardımcı olan kritik bir gol kaydetti.

O günden beri, oyunun temposunu kontrol etme ve hatları birbirine bağlama yetenekleri ile Chelsea'deki deneyiminde net biçimde ortaya çıkan lider kişiliği sayesinde Arjantin'in on birini onsuz hayal etmek zorlaştı. İngiliz kulübü, katılmasından görece kısa bir süre sonra Enzo'ya kaptanlık pazubandını verdi; bu da takım içinde sahip olduğu büyük güvene işaret ediyor.

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Alexis Mac Allister: Kişiliğinde 10 numara

Alexis Mac Allister, diğer adaylarda belki de bulunmayan simgesel bir üstünlüğe sahip; Argentinos Juniors, Brighton ve Liverpool ile geçen kariyeri boyunca 10 numaralı formayla özdeşleşti. Arjantinli orta saha oyuncusu, ister oyun kurmada ister hücum bölgelerine ilerlemede ister topu geri kazanmaya katkıda bulunmada olsun, birçok rolü yerine getirme yeteneğiyle öne çıkıyor.

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Ayrıca lider bir kişiliğe ve onu milli takımın en öne çıkan unsurlarından biri yapan teknik becerilere sahip; bu da ona Messi'ye halef olma yarışına girmek için gerçek bir fırsat tanıyor. Scaloni, numarayı tecrübeyi, beceriyi ve takım arkadaşlarına liderlik etme yeteneğini bir arada taşıyan bir orta saha oyuncusuna vermek isterse, Mac Allister en dengeli seçenek olabilir.

Franco Mastantuono: Patlamayı bekleyen bir yetenek

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Franco Mastantuono, beş aday arasında kendini kanıtlamaya en çok ihtiyaç duyan isim olmayı sürdürüyor; Avrupa deneyiminde kendisinden beklenen seviyeyi şu ana kadar ortaya koyamadı. River Plate'teki döneminde güçlü bir biçimde dikkat çeken bu yetenek, geleceği hakkında büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer oldu; ancak az sayıda maça çıkması ve düzenli bir fırsat bulamaması, potansiyelini gösterme yeteneğini olumsuz etkiledi.

Ayrıca Avrupa deneyimindeki teknik koşullar da taraftarın beklediği görüntüyü ortaya koymasına yardımcı olmadı; böylece parlaklığını geri kazanmak için eline geçen her fırsatı değerlendirmesi gereken bir konuma düştü. Buna rağmen Mastantuono, Real Madrid'in Arjantin futbolunun en öne çıkan umut vadeden yeteneklerinden biri olarak onu kadrosuna katmak için güçlü bir yatırım yapmasının ardından büyük bir medyatik ve ticari ilgi birikimine sahip. Bu yön, ona sahnede ek bir varlık kazandırabilir; ancak yeteneğini sahada istikrarlı ve etkili bir performansa çeviremediği sürece, formayı almak için tek başına yeterli olmayacak.

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Scaloni kararı erteliyor: Peki Messi'nin mirasını kim taşıyacak?

Sonuçta, Arjantin'in 10 numaralı formayı giyecek oyuncunun kimliğini belirleme konusunda acelesi var gibi görünmüyor; zira Scaloni, kararın bir dizi yetenek arasından bir isim seçmekten çok daha büyük olduğunun farkında.

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Nico Paz, dikkat çekici performanslarıyla yarışın önünde ilerliyor; Alvarez ise tecrübeye ve hücumdaki bitiriciliğe sahip. Enzo Fernandez ve Mac Allister, takıma liderlik edebilecek orta saha oyuncusunun farklı bir modelini sunarken, Mastantuono milli takımın geleceğinin bir parçası olmayı hak ettiğini kanıtlamak için fırsatını bekliyor.

Ancak en önemlisi, Arjantin'in mutlaka yeni bir Messi versiyonu aramadığıdır; onun çapında bir oyuncunun kopyasını üretmek neredeyse imkânsız. Aksine, milli takıma yeni bir kimlik kazandırabilecek ve kupalar için rekabeti sürdürebilecek bir yıldıza ihtiyacı var.

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10 numaralı forma, Kempes'ten Maradona'ya, oradan Messi'ye uzanan farklı ihtişam çağlarının tanığı olmayı sürdürecek; şimdi ise hikâyesine başka bir bölüm yazacak yeni bir ismi bekliyor. Ve resmî karar vakti gelene kadar soru ortada kalmaya devam edecek: Beklenen varis Nico Paz mı olacak, yoksa Scaloni başka bir isim seçerek herkesi şaşırtacak mı?