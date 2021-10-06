Maradona mı, Messi mi, Ronaldo mu: Gary Lineker kendi en iyisini açıkladı

İngiliz futbolunun efsane ismi İspanyol basınına verdiği röportajda üç büyük futbol yıldızını kıyasladı.

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, İspanyol basınından Marca' ya verdiği röportajda Maradona ve Lionel Messi'nin futbol tarihinin en iyi iki oyuncusu olduğunu söyledi.

Arjantinli futbol efsanelerinin Cristiano Ronaldo'nun önünde olduğunu belirten Lineker, Portekizli'nin bu iki oyuncuyla karşılaştırılamayacağını belirtti.

Son dönemde yorumculuk yapıyorsunuz. Kendinizi bir golcüden daha iyi bir yorumcu olarak görüyor musunuz?

Buna bir anımla cevap vereyim. 2018 Dünya Kupası için Rusya'daydım ve bir panele katıldık. Panelde sekiz ülkenin sekiz dünya şampiyonu vardı. İşimiz bittiğinde Diego Maradona yanıma geldi ve futbolculuğun da yorumculuğun kadar iyi olsaydı belki benim seviyemde olurdun diyerek espri yaptı. Maradona eşsiz biriydi.

İngilizsiniz ama Maradona ve Messi'yi seviyorsunuz. Ülkenizde tepki alıyor musunuz?

Onlar iki Arjantinli bu doğru. Ama gerçek şu ki futbolu seviyorum ve futbola bu iki ismin verdiğini başka kimse vermedi. Biz ölümlülerin hayal bile edemeyeceği şeyler yaptılar ve bizi sevindirdiler.

Örneğin iki Ronaldo gibi başka harika oyuncular da vardı ama ben onları daha çok muazzam golcüler olarak görüyorum. Diego ve Leo her maçta ne benim ne de başkasının tüm kariyeri boyunca yapamadığı iki veya üç şey yaptı. Başka bir spor yapıyorlar.

"Tanrının Eli" için Maradona'yı affettiniz mi?

Elbette. Bu konu artık geride kaldı. Açıkçası hakem Bogdan Dochev'in o pozisyondaki eli fark ettiğine eminim. Ama sanırım korktuğu için bu kararı veremedi.

Messi ve Maradona saha içerisinde çok farklı. Messi ile tanıştınız mı?

Maradona ile birçok kez karşılaştım. Ezici bir kişiliği vardı. Messi daha utangaç ama sahada bu kadar büyük iki yıldız hiç görmedim. Bazen Messi'nin Ronaldo'dan daha fazlası olduğunu söylediğimde insanlar bana tepki gösteriyor. Ronaldo'yu ben de seviyorum ve büyük bir saygı duyuyorum. O çok büyük bir futbolcu ama bana göre en iyinin kim olduğu çok açık.

Messi'nin Premier Lig'in fiziksel kalitesi nedeniyle burada başarılı olamayacağına dair görüşler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu bana göre çok aptalca bir görüş. Messi Aavrupa'da Premier Lig takımlarına karşı 35 maçta 27 gol attı. Her Pazar günü Premier Lig'de oynayarak bunu başaran sadece iki ya da üç oyuncu var. Üst düzey futbolun sadece Premier Lig'de oynandığını düşünen ve diğer liglerde başarılı olmanın daha kolay olduğunu düşünen birçok İngiliz taraftar var.

Futbolun teknikten çok fizikselliğe yöneldiğini görüyoruz. Bu doğru mu?

Futbolda fizik her zaman daha baskın oldu. Premier Lig belki de bu yüzden bir numaradır çünkü daha fiziksel bir organizasyon. Ama EURO 2020'de biraz daha teknik bir oyun gördük ve buna sevindim. Oyunun akmasını istiyorum ve hakemlerin iki dakikada bir oyunu durdurması buna engel oluyor.

Gol atmak sizin zamanınızda mı daha kolaydı yoksa şimdi mi?

Artık çok daha kolay. Benim zamanımda zeminler ve toplar çok daha kötüydü. Ayrıca eskiden rakipler ölümüne tekmeler atardı. Neredeyse hiç sarı kart yoktu. Sarı kart almadan önce bir forvet oyuncusuna üç çok sert faul yapmak gerekirdi.

Şimdi küçük bir faul için bile sarı kart çıkıyor. Bu sayede Messi harika hareketler izletiyor ama Maradona'ya vurmak için sınırsız yetkiniz vardı. Benim zamanımda iki maçta bir gol atmak iyi bir ortalamaydı ama şimdi maç başına bir gol atılıyor.