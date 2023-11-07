Bayern Münih'in Alman eldiveni Manuel Neuer, Mauro Icardi'ye övgüde bulundu.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Thomas Tuchel ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman kaleci, Mauro Icardi ile ilgili gelen bir soruya verdiği cevapta Arjantinli yıldızı övdü.

Manuel Neuer ne söyledi?

Tecrübeli eldiven, "Icardi için özel olarak çalıştın mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Haberin devamı aşağıda

"Tabii ki Mauro Icardi çok iyi bir oyuncu. Çok farklı bir kalitesi var. Çok duygusal bir oyuncu. Ulreich'e karşı attığı penaltıyı gördük, çok cesur bir oyuncu. Kale önünde çok güçlü olduğunu görüyoruz, defansımız da bunu biliyor."

Öte yandan aylar sonra takıma geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Neuer, sözlerine şöyle devam etti: "Tekrar oynayabildiğim için ve bu kadar iyi çalıştığı için mutluyum. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde de harika bir maçta tekrar oynayacağım için çok mutluyum."

Bayern Münih - Galatasaray maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, A Grubu 4. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Aslan, bu dev maç öncesinde grupta 4 puanla 2. sırada bulunuyor.