Temmuz ayında sahalara dönmesi beklenen efsane kalecinin dönüşü uzayacak.

Bundesliga’da geçtiğimiz sezon son haftada mucizevi bir şampiyonluk elde eden Bayern Münih tecrübeli kalecisi Manuel Neuer’den gelen haberler sarsıldı. Geçtiğimiz sezon kayak yaparken sakatlanan efsane kalecinin iyileşme sürecinin uzadığı ve Neuer’in, takımının sezon öncesinde yapacağı Asya turunda sakatlığı nedeniyle yer alamama ihtimali bulunduğu belirtildi.

Sky’da yer alan habere göre Neuer’in dönüşünün gecikmesi halinde, takımdan ayrılması beklenen Yann Sommer kulüpte kalabilir.

Sommer takımda kalabilir

Gelecek hafta Bayern Münih yönetimiyle bir araya gelmesi beklenen Sommer’in geleceği belirsizliğini korurken, İsviçreli kalecinin takımdan ayrılması halinde Bayern Münih’in bir numaralı alternatifi Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvilli olacak.

Daha önce 13Temmuz’da takımla antrenmanlara başlayabileceği belirtilen Neuer, Mayıs ayında antrenmanların bir kısmında yer alsa da sürecin uzaması Bayern’in transfer planlamasını da olumsu etkiledi. Alman ekibinde geçtiğimiz sezon Gladbachlı Sommer, 25 resmi maçta görev aldı, Neuer 16 maçta, sezona yedek kaleci olarak başlayan Ulreich ise 8 maçta kaleyi korudu.