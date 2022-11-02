Dünya futbolunun son yıllarda gördüğü en iyi kalecilerden biri olan Manuel Neuer, cilt kanseri hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Bayern Münih'in yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan efsane kalecisi Manuel Neuer, cilt kanseri tedavisi gördüğünü ve bu nedenle üç kez ameliyat olduğunu açıkladı.

Ünlü Alman tenisçi Angelique Kerber ile beraber diğer insanları hastalıktan korumak amacıyla güneş kremine yönelik yatırım yapan Neuer, BILD'e verdiği demeçte hastalığı nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Kerber ne söyledi?

"Sürekli antrenman yaptığımız ve boş zamanlarımızı doğada geçirmeyi sevdiğimiz için modern güneş koruma filtrelerine ve 50+ güney koruma faktörüne sahip güneş kremleri bizim için çok önemli. En üst seviyede spor yapan insanlar olarak günlük cilt bakımında neyin önemli olduğunu tam olarak biliyoruz. Her hafta saatlerce spor yapıyor ve bu nedenle günde birkaç kez duş alıyoruz"

Geçtiğimiz Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona karşılaşmasına yüzünde maskeyle çıkan Neuer hakkındaki hastalık söylentileri o dönemde de çıkmış ancak bu konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmemişti.

Öte yandan Neuer'in Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alamama tehlikesinin yaşadığı hastalıkla bir ilgisi olmadığı ve hastalığının futbol oynamasına yönelik bir engel teşkil etmediği belirtildi.

Son haftalarda yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle Bayern Münih maçlarında da kaleyi koruyamayan Neuer'in, Katar'da yer alıp alamayacağı merakla bekleniyor.