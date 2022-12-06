Manolo Portanova tecavüz nedeniyle altı yıl hapse çarptırıldı

Juventus altyapısından ayrılan ve 10 milyon euro karşılığında Genoa'ya transfer olan Manolo Portanova'nın davası karara bağlandı.

Siena mahkemesi, Genoa'nın orta saha oyuncusu Manolo Portanova'yı toplu tecavüze katılmaktan altı yıl hapis cezasına çarptırdı.

22 yaşındaki oyuncunun Mayıs 2021'de Siena'da bulunan bir ev partisinde 23 yaşındaki amcası Alessio Langella ve iki arkadaşı ile birlikte 21 yaşındaki bir öğrenciye tecavüz ettikleri belirtildi.

Floransa'da bulunan bir çocuk savcısı tarafından ele alınan davada La Repubblica'da yer alan habere göre hem Portanova hem de Langella için hapis talep edildi ve altı yıllık hapis cezasına karar verildi.

10 milyon euroya transfer olmuştu

Hapis cezasının yanı sıra mağdura ve ailesine 120 bin euro tazminat ödenmesine karar verildi. Hızlı bir yargılanmayla sonuçlanan davanın ardından Portanova'nın itiraz hakkını kullanması bekleniyor.

Ocak 2021'de Juventus'tan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen oyuncu Lazio ve Juventus altyapılarında forma giymişti. Portanova bu sezon Serie A'da oynadığı 12 karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırmıştı.

Eski bir Serie A oyuncusu olan Daniele Portanova'nın oğlu olan Manolo Serie A'daki ilk maçına 2019'da Juventus ile çıkmıştı ve İtalya'nın en üst seviye liginde 30 karşılaşmada görev yapmıştı.