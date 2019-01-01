Juventus, Mandzukic'e yeni sözleşme önerdi

Juventus, tecrübeli golcüsü Mario Mandzukic ile sözleşme yenilemek üzere.

Mario Mandzukic, 2015 yılında 21 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında 'den 'a transfer olmuştu.

Hırvat golcünün 2020'ye kadar İtalyan devi ile sözleşmesi devam ediyor.

Sky Sports Italia'nın haberine göre, siyah beyazlılar tecrübeli forvetine yeni bir sözleşme önerdi.

Habere göre Juventus, Mandzukic'in sözleşmesini 2021'e kadar uzatarak oyuncusu ile yola devam etmek istiyor.

Aynı haberde yer alan iddiaya göre Hırvat santrfor yıllık ücretini 5.5 milyon Euro'ya yükseltecek.

Mandzukic, Juventus formasıyla çıktığı 158 resmi maçta 43 kez gol sevinci yaşadı.