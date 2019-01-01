Mandzukic Juventus’ta kaldı

Al-Rayyan, Mario Mandzukic ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyurdu.

Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin kadroda düşünmediği Mario Mandzukic, ocak ayına kadar takımda kalacak.

kulübü Al Rayyan, bir süredir Mandzukic ile transfer görüşmeleri yapıyordu.

Ancak bugün kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görüşmelerin durdurulduğu duyuruldu.

Hırvat yıldız sezon başında Juventus’un UEFA listesine bildirmediği oyunculardan biriydi.

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Ocak ayına kadar Juventus’ta kalacak olan Mandzukic’in devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta 10 gol atmıştı.

Mandzukic bu sezon ise resmi maçlarda henüz şans bulamadı.