Mancini’den ırkçılık tepkisi!

İtalya Milli Takımı teknik direktörü Roberto Mancini, Juventuslu futbolcu Moise Kean’e karşı yapılan ırkçı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ’da deplasmanına konuk olan , 85. Dakikada Kean’in golüyle öne geçmiş; ancak Cagliari taraftarı Kean’e yönelik ırkçı tezahüratlar yapmıştı. Bunun üzerine Kean, bu tezahüratların yapıldığı tribünlerin önüne giderek gol sevincinde bulunmuştu.

Bir dönem ’ı da çalıştırmış olan deneyimli teknik adam Mancini, Agence France-Presse''de yer alan habere göre, bu olayın ardından ırkçılıkla mücadele konusunda İtalyan Futbol Federasyonu’nun daha katı önlemler alması gerektiğini belirtti.

İtalya’da teknik direktörlere her yıl verilen Enzo Bearzot Ödülü’nü alan Mancini, ödülü aldıktan sonra olay ile ilgili düşüncesini şöyle ifade etti:

“Artık böyle şeyleri kabullenemeyiz. Harekete geçmeli ve daha katı olmalıyız. Irkçı tavırlar katiyen dışlanmalı. Bu tarz olayların bir daha yaşanmayacağından emin olmalıyız. Kean’e karşı yapılan saldırı kabul edilemez.”

Kean’in gol sevincini eleştiren Juventuslu defans oyuncusu Bonucci’nin yanlış anlaşıldığını dile getiren Mancini, “Bonucci’nin yorumları, esas problemimiz olan ırkçı saldırıyı gölgelemeye başladı. Kean daha çocuk. Belki bir dahaki sefere öyle bir sevinç gösterisinde bulunmaz. Eminim, o esnada çok büyük bir baskı hissediyordu.” açıklamasında bulundu.