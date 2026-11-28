Reklam

Roberto Mancini, futbolculuk geçmişini anlattı.

İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Futbolcuyken Corriere dello Sport: "Futbolcuyken millî takımla aram iyi değil miydi? Kesinlikle doğru. Vermem gereken ve verebileceğim katkıyı veremedim."

"Sampdoria'da Mantovani ve Borea'ya transfer tavsiyeleri vermenin yanı sıra formaları bile tasarlıyor muydum? Kısmen doğru. Mesela kırmızı formayı bir akşam Edilio'da ben, Luca ve Fausto Pari yaptık. Transferlere gelince, benden düzenli olarak tavsiye isterlerdi. Başkan benimle ve beni çok seven doktorla hep fikir alışverişinde bulunurdu."

"Kulübün çöktüğü bir dönemde Lazio'da oynadım. Maaşlar ödenmiyor muydu? Böyle şeyler olur. Dibe vurduğunu ve yeniden ayağa kalkamayacağını düşündüğün zamanlar yaşarsın. Gattuso da İtalya Kupası'ndan elendikten sonra bunu yaşadı."

Reklam Reklam

"Hep çatışmaya yatkın biri miydim? Bunlar basit anlaşmazlıklardı. Her yerde olur, oldukça normal. Peruzzi'yle fiziksel kavgalar da mı yaşadım? Efsane. Hem Angelo da epey iriydi. Capello ve Galliani en sevdiğim hedefler arasında mıydı? Neyse, o dönem Milan'ın dönemiydi. Oldu böyle şeyler. Evet, oldu."

Related Topics

"Çocukluğumdan beri Juventus taraftarıyım. Sampdoria'da kalmayı hep tercih ettiğim için Juventus'a hiç gitmedim. Bu yüzden iki, üç kez böyle bir ihtimal doğduğunda bunu değerlendirmedim. Vialli transfer olduğunda onu kıskandım mı? Luca'yı asla kıskanmadım, mümkün değil. Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandığında yanında olmak isterdim çünkü biz bunu Wembley'de Barcelona'ya karşı başaramamıştık. Futbolcu olarak birlikte kazanacağımız son kupa olurdu. Wembley'de Vialli'yle unutulmaz kucaklaşmamızdan sonra birbirimize ne söyledik? O Londra'da kaldı, tedavileri olduğu için İtalya'ya dönmedi. O akşam çok mutluydu, gerçekten çok mutluydu. Fazla zamanı kalmadığını biliyordu. Luca, gücüyle hepimize inanılmaz bir ders verdi."

"Mihajlovic'i Roma'dan ben aldım. Kızılyıldız'la oynadığımız Şampiyon Kulüpler Kupası maçından sonra başkana Sinisa'yı transfer etmesini söyledim. Ancak o sırada bu henüz mümkün değildi; Slav oyuncuların ülkeden ayrılmasına izin verilmiyordu. Ertesi yıl Roma'ya gitti, orada iyi bir performans sergileyemedi. Ben de Mantovani'ye konuyu yeniden açtım. Bologna'nın sahibi Menarini ailesine onu teknik direktör olarak ben mi önerdim? Evet. Sinisa harikaydı, kocaman bir yüreği vardı. Arkadaşıysan senin için her şeyi yapabilirdi. Kendini güçlü göstermeyi sever miydi? Yok, yani, bunların hepsi gösterişti çünkü aslında pamuk gibi biriydi. Sert adam rolünü severdi."

Reklam

"Uzun bir kariyerim oldu ama az sayıda teknik direktörle çalıştım: Eriksson, Boskov, Bersellini. Bir de Ulivieri. Hemen tartıştık mı? Çok gençtim, Sampdoria'da onunla iki yıl çalıştım. Sonra millî takımda Vicini ve Sacchi vardı. Hepsinden bir şeyler öğrendim. Diğerlerine tercih ettiğim bir oyun sistemi yok; bu her zaman çalıştırdığım oyunculara bağlı. Bütün taktik çözümleri ezbere bilirim. Futbolcu olmak, futbol için doğduğuma inanıyorum."

"Maradona ve Messi dışında, futbolla geçen yarım yüzyılımda beni gerçekten etkileyen bir oyuncu var mı? Ronaldo, Fenomen. Tek bir isim vermek de kolay değil. Seksenli yılların başından itibaren İtalya'da dünyanın en iyilerini gördük: Platini, Gullit, Van Basten, Zico, Careca ve Zidane."