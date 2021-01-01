Manchester United'tan Mostafa Mohamed telefonu

Manchester United, Mostafa Mohamed'in Galatasaray ile olan sözleşmesi hakkında bilgi almak için Zamalek Kulübü ile iletişim geçti.

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Mısır'da yayın yapan haftalık gazete Akhbar Al Youm, Manchester United'ın genç oyuncu için Zamalek'i aradığı öğrenildi.

Gazetede yer alan habere göre, Manchester United Kulübü, menajerler aracılığı ile Zalamek kulübüne ulaştı. Görüşmede Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki kiralık anlaşmasıyla ilgili bilgi alındı. Mostafa Mohamed ile bir diğer Premier Lig ekibi Crystal Palace da yakından ilgileniyor.

İngiliz ekibi Mostafa Mohamed'i scoutlar aracılığıyla takip ediyor.

Mostafa Mohamed bu sezon ne yaptı?

Set şutları ve kafa vuruşlarıyla dikkat çeken Mostafa Mohamed, devre arası transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a transfer oldu.

Süper Lig'de 8 maçta 5 gole imza atan yıldız oyuncu Türkiye Kupası'nda da bir kez gol sevinci yaşadı.

Mostafa Mohamed'in kariyerinden satırbaşları

Futbola ülkesin Mısır'ın güçlü ekiplerinden Zamalek'te başlayan Mostafa Mohamed sırasıyla, El Dakhlia, Tanta ve Gaish takımlarında forma giydi.

2019'dan sonra düzenli olarak Zamalek A Takımı'nın formasını giyen Mostafa bir süredir Galatasaray'ın takibindeydi. Genç oyuncu Mısır Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

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