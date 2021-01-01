Surinam Milli Takım formasını ilk kez giyen Ryan Donk golünü attı

Kariyerinde ilk kez Surinam Milli Takımı'nın formasını giyen Ryan Donk, Cayman Adaları karşısında golünü attı.

Galatasaray'ın Surinam asıllıo oyuncusu Ryan Donk, FIFA'nın geçtiğimiz günlerde aldığı karar sebebiyle ülkesi Surinam Milli Takımı'nın formasını giymeye hak kazanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Surinam tarafından milli takıma davet edilen 34 yaşında oyuncu, Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri B Grubu'nda Surinam ile Cayman Adaları arasında oynanan karşılaşmada görev yaptı.

İlk maçında sahaya kaptan olarak çıkan Donk, Surinam'ın 38. dakikada kazandığı penaltıda vuruşu gole çeviren isim oldu. Surinam bu karşılaşmada Cayman Adaları'nı 3-0 mağlup etti.

Surinam Milli Takımı gruptaki ikinci maçını 28 Mart'ta deplasmanda Aruba ile oynayacak.

Hatayspor maçında forma Donk'ta

Galatasaray ligde bir sonraki maçta deplasmanda Hatayaspor'a konuk olacak. Sarı - kırmızılılarda Marca, Luyindama ve DeAndre Yedlin cezaları sebebiyle görev yapamayacak.

Tecrübeli oyuncu Fatih Terim'in Hatayspor karşısındaki en önemli kozu olacak.

Stoper mevkisinde Donk'un yanında hangi oyuncunun görev yapacağı ise merak konusu.