Manchester United'ın eski savunmacısı, Kane'in Manchester United'a iyi bir katkı koyabileceğini söyledi.

Eski Manchester Unitedlı Gary Pallister, takımının Kane transferi için harekete geçmesini istiyor

Kırmızı Şeytanlar’ın eski savunmacısı, Tottenhamlı yıldızın doğru bonservisle transfer edildiği takdirde Manchester United için doğru isim olacağına inanıyor.

Kane’in çok değerli bir oyuncu olduğuna inanan Gary Pallister, Manchester United’ın İngiliz santrfor için Tottenham’ın kapısını çalması gerektiğini düşünüyor.

İngiltere Milli Takımı’nın da kaptanlığını yapan Kane’in ciddi bir bonservis bedeli karşılığında takımından ayrılmak istediği konuşulurken bu kararın arkasında da kupalar kazanmak istemesinin yattığına inanılıyor.

Ne söylendi?

Muhtemel Kane transferine dair Goal’e bazı açıklamalarda bulunan Pallister, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Kane bir santrforda aranan tüm özelliklere sahip bir oyuncu. Kendini Premier Lig seviyesinde kanıtladı ve onun golcülüğüne dair kimsenin en ufak bir şüphesi yok.

“Edinson Cavani de harika bir oyuncu ve eminim önümüzdeki sezon da takım için çok önemli bir yere sahip olacaktır. Kariyerinin son dönemlerinde buraya geldi ve hâlâ tamamen futbola odaklı olduğunu herkese kanıtladı.

“Biraz daha ilerisini düşünürsek, Harry Kane şu anda en verimli dönemini geçiriyor ve birkaç yıl daha bu seviyede performans gösterecektir. Avrupa’nın tüm üst düzey kulüpleri onun gibi bir oyuncuyu kadrosunda görmek ister.

“Harry Kane ayrılacağına ve nereye gitmek istediğine dair kesin kararını verdi mi? De Bruyne ile oynamak istediğini söylemişti, ki buna da herkes hak verecektir.”

Kane gibi golcü bir oyuncuya sahip olmanın oldukça kıymetli olacağını söyleyen Pallister, şöyle devam etti:

"Tüm mesele kaliteden ibaret. Harry Kane gibi iyi performans göstereceğinden ve goller atacağından emin olduğunuz bir oyuncuya sahip olmak çok değerlidir.

“Tottenham’ın sıkıntılı zamanlarında bile Kane istikrarlı bir performans gösterdi ve goller atmaya devam etti.

Kane’i sadece skorerliğiyle de sınırlayamayız, o çok zeki bir oyuncu, nerede ve ne zaman faul alacağını bilir, topu ayağında tutup takımına nefes aldırabilir ve top ayağındayken de yaratıcılığıyla pozisyonlar hazırlayabilir.

"Kane, bir santrforda aranan tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor ve bu yüzden birçok takımın transfer listesinin en tepesinde yer alıyor.

“Ayrıca bu transfer, Mason Greenwood için de harika olurdu çünkü onun da kariyerinin ilerleyen dönemlerinde en uçta görev yapmak isteyeceğini düşünüyorum. Harry Kane, onun için harika bir rol model olurdu.”

Peki ya savunma hattı?

United’ın savunmanın merkezine de önemli bir oyuncu getirmek istediği konuşuluyor.

Kırmızı Şeytanlar’ın adı Raphael Varane, Marquinhos ve Pau Torres gibi isimlerle anılırken Pallister da yapılacak stoper takviyesinin elzem olduğunu düşünüyor.

Kendisi de eski bir savunmacı olan Pallister, şunları söyledi:

“Bana kalırsa van Dijk’ı isterim ama Liverpool’un onu bırakacağını hiç düşünmüyorum! Vincent Komany, Virgil van Dijk veya John Terry gibi bir oyuncu bulduğunuz takdirde kaçırmamanız lazım.

“Ole’nin de bir stoper takviyesi isteyeceğini düşünüyorum fakat bence şu anda takımın sağ kanatta oynayacak bir oyuncuya daha çok ihtiyacı var.

“Elimizde Greenwood gibi bir cevher var fakat ondan her maçta oynamasını bekleyemeyiz. Ayrıca yaşı itibarıyla biraz dinlenmesine ve gelişimine odaklanmasına da ihtiyacı var, herkes ondan çok şey bekliyor.”

“Takımı daha dengeli bir yapıya büründürmek için sağ kenara Jadon Sancho profilinde bir oyuncunun eklenmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Takımın kilit ismi kim?

United hangi oyuncuyu transfer ederse etsin, Old Trafford’da gözler Bruno Fernandes’in üzerinde olmaya devam edecek.

Oyunculuk döneminde Eric Cantone ve Paul Scholes gibi isimlerle birlikte forma giyen Pallister, Bruno’yu bu efsanelerle karşılaştırdı:

“İstatistiklerine baktığımızda onun da bu kalibrede bir oyuncu olduğunu görüyoruz.

"Sadece yeşil sahadaki performansıyla değil, soyunma odasında koyduğu karakterle de takıma çok büyük etkisi oluyor. Saha içinde de sürekli talimatlarıyla arkadaşlarını yönlendirdiğini görüyoruz.

“Bruno gelene kadar bu United’da gözüme çarpan en büyük eksikliklerden biriydi. Takıma uyum sağladıkça takımdaki rolü de büyüdü ve o da buna çok iyi adapte oldu.

“Takımda diğer oyuncuları ayağa kaldıracak isimlere ihtiyaç duyarsınız. Ben de Roy Keane, Mark Hughes ve Bryan Robson gibi isimlerle oynadım ve bunun için kendimi şanslı görüyorum.

"İşler iyi gitmediğinde arkadaşlarından daha iyisini yapmalarını isterlerdi. Bruno, saha içinde yaptığı inanılmaz işlerin yanı sıra liderlik konusunda da takımda çok büyük fark yarattı.

“Sezonun sonlarına doğru biraz silik bir performans ortaya koydu, ya da Bruno ilk sezonunda çıtayı en tepeye koyduğu için bize öyle geliyor. Ne olursa olsun onun Scholes ve Cantona gibi isimlerin yanına adını yazdıracağını düşünüyorum.”