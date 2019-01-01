Manchester United'ın Emre Can planı

Ara transferde kadrosuna takviye yapmak isteyen Manchester Untied'ın gözü eski bir Liverpool oyuncusunda.

Premier Lig'de kötü günler geçiren , Emre Can'ı transfer listesine aldı.

Ole Gunnar Solksjaer yönetiminde sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar, 8 maçta sadece 9 puan toplayabildiler ve hafta sonu ezeli rakipleri 'u ağırlayacaklar.

Oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarını adeta bunalıma sokan İngiliz devinin ara transferde mutlaka takviye yapması gerektiğine inananların sayısı hiç de az değil.

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Sky Sports'un haberine göre United'ın ara transferde yapması beklenen hamlelerin başında Emre Can geliyor.

2014 - 2018 yılları arasında Liverpool'da forma giydikten sonra 'a transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu, İtalyan ekibinde istediğini bulabilmiş değil. Takımın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun United'a sıcak bakması bekleniyor.

Ole Gunnar Solskjae geride kalan günlerde yaptığı açıklamada ara transferde iş yapmanın zor olduğunu ama yeni isimlere açık olduklarını belirtmişti.