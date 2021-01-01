Manchester United'dan, Tottenham'ın yıldızı Harry Kane için astronomik teklif

Kırmızı Şeytanlar, İngiliz golcü için kesenin ağzını açıyor.

Tottenham, Premier Lig'de bu sezon büyük bir ihtimalle ilk dörde giremeyecek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak.

Fakat bu durum, beklenenden daha vahim sonuçlar doğuracak gibi duruyor. Zira Harry Kane, önümüzdeki sezon takımda kalmak için Devler Ligi'nde oynamayı şart koşuyor.

Bunu fırsat bilen Manchester United ise gecikmeden kolları sıvadı.

Ne söylendi?

The Sun'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, Harry Kane'i renklerine bağlamak için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Manchester United, İngiliz golcü için 90 milyon sterlini gözden çıkardı ve ödemeye hazır.

Kulübün sahibi olan The Glazers ailesinin bu transferi gerçekleştirmek istemesindeki bir diğer sebep, üzerlerindeki baskıyı hafifletmek. Bilindiği gibi Avrupa Süper Lig projesine destek veren kulüp yönetimi, yoğun protestolar ile karşı karşıya kaldı.

Manchester United-Liverpool maçından önce ev sahibi ekibin taraftarları, stadyum dışında başlayan protestoları stadyum içine taşıdı ve karşılaşmanın ertelenmesine neden oldu. Yönetim, Avrupa Süper Lig projesinden önce de kötü yönetim sebebiyle eleştirilerin hedefindeydi.

Harry Kane bu sezon kaç gol attı?

İngiliz santrfor, bu sezon Tottenham formasıyla toplamda 45 maça çıktı. Kane, söz konusu 45 mücadelede rakip filelere 31 gol bırakmayı başardı, 16 da asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, 31 golün 21'ini Premier Lig'de attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde rakip filelere sekiz gol kaydeden Kane, Lig Kupası ve FA Cup'ta da birer gol attı.

Editör yorumu

Harry Kane'in, Şampiyonlar Ligi'nde oynama arzusu son derece doğal ve bu yönde bir transfer gerçekleştirmesi hiç sürpriz olmaz. 11 yıl sonra şampiyon olan Inter'in golcüsü Lukaku geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kariyerinizde 500 gol bile atsanız, kupa kazanmadığınızda bunun hiçbir önemi yok" demişti.

Muhtemelen Kane de bu şekilde düşünüyor ve artık kariyerinde kupalar kazanmak istiyor. Manchester United, önümüzdeki sezon birkaç takviye ile daha ciddi bir şampiyonluk adayı haline gelebilir. Cavani'nin sezon sonunda ayrılacağını biliyoruz ve Kane, Ole Gunnar Solskjaer için biçilmiş bir kaftan.

Bu parametreleri göz önünde bulundurduğumuzda, Kane'in United'a gitme olasılığının hiç de az olmadığını anlayabiliriz. Tottenham için büyük kayıp olacak.