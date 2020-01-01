Manchester United'da Cristiano Ronaldo sesleri!
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Getty/Goal
Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun yolu bir kez daha eski takımı Manchester United ile kesişebilir.
ESPN'de televizyon yayınclığı yapan Christian Martin'in haberine göre İngiliz devi, deneyimli yıldızı gelecek sezon kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haberde Ronaldo'nun bu transfere sıcak baktığı, Juventus'un da Manchester United ile pazarlık masasına oturmaya hazır olduğu kaydedildi.
Bilindiği üzere İtalyan medyasında daha önceden yer alan haberlerde Juventus yönetiminin sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Ronaldo'yu sezon sonunda elden çıkararak bonservis bedeli kazanmayı planladığı iddia ediliyordu.
Portekizli yıldız, 2003-2009 yılları arasında Manchester United forması giymiş ve daha sonra Real Madrid'in yolunu tutmuştu.