Transfer

Manchester United'da Cristiano Ronaldo sesleri!

Goal
Son güncelleme
Yorum()
Cristiano Ronaldo Manchester United composite 2020
Getty/Goal
Portekizli yıldızın 11 yıl aradan sonra Manchester United'a dönebileceği konuşuluyor...

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun yolu bir kez daha eski takımı Manchester United ile kesişebilir.

ESPN'de televizyon yayınclığı yapan Christian Martin'in haberine göre İngiliz devi, deneyimli yıldızı gelecek sezon kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin devamı aşağıda

Haberde Ronaldo'nun bu transfere sıcak baktığı, Juventus'un da Manchester United ile pazarlık masasına oturmaya hazır olduğu kaydedildi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Bilindiği üzere İtalyan medyasında daha önceden yer alan haberlerde Juventus yönetiminin sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Ronaldo'yu sezon sonunda elden çıkararak bonservis bedeli kazanmayı planladığı iddia ediliyordu.

    Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

    Portekizli yıldız, 2003-2009 yılları arasında Manchester United forması giymiş ve daha sonra Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

    Kapat