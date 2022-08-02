Portekizli süperstar ile İngiliz stoperin, sosyal medya istismarı konusunda başı dertte.

Yeni bir araştırmaya göre Manchester United'ın yıldızları Cristiano Ronaldo ve Harry Maguire, diğer Premier Lig futbolcularından daha fazla Twitter'da istismara uğradı.

İngiltere iletişim düzenleyicisi Ofcom, 2021-22 sezonunun ilk yarısında iki milyondan fazla tweet'i analiz etti ve 60.000'e yakın taciz mesajına rastladı.

Nefret, ezici bir şekilde seçilmiş birkaç kişiye yoğunlaştı ve hoş olmayan mesajların yarısı sekizi United oyuncusu olan 12 oyuncuya yönelikti.

Twitter'da en çok istismara uğrayan Premier Lig futbolcuları kimler?

Oyuncu Kötü amaçlı tweet sayısı Kulüp Cristiano Ronaldo 12,520 Manchester United Harry Maguire 8,954 Manchester United Marcus Rashford 2,557 Manchester United Bruno Fernandes 2,464 Manchester United Harry Kane 2,127 Tottenham Fred 1,924 Manchester United Jesse Lingard 1,605 Manchester United Jack Grealish 1,538 Manchester City Paul Pogba 1,446 Manchester United David de Gea 1,394 Manchester United

Ronaldo'nun analiz edilen dönemde en fazla çevrimiçi tacizi aldığı tespit edildi. Genel olarak, 13 Ağustos 2021 ile 24 Ocak 2022 arasında 12.520 taciz içeren mesaj gönderildi.

Böylece, sosyal medya istismar listesinin zirvesinde Ronaldo ve Maguire aynı kaderi paylaştı.

Maguire 8954 tweet ile ikinci olurken, takım arkadaşları Marcus Rashford ve Bruno Fernandes sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldu.

Fred, Jesse Lingard, Jack Grealish, Paul Pogba ve David de Gea ilk 10'u tamamlarken, İngiltere kaptanı Harry Kane en çok suistimal edilen Unitedlı olmayan oyuncu olurken genel sıralamada beşinci sırada yer aldı.

Çalışma ayrıca, Premier Lig futbolcularına gönderilen küfürlü tweetlerin artmasına neyin neden olduğunu belirlemek için yapıldı.

7 Kasım'da Maguire, Manchester City'e Old Trafford'da 2-0 yenildikleri derbi gününde United taraftarlarından özür dilediğinde bir artış fark edildi.

Bunu takiben, sadece 3.000 taciz mesajı gönderildi ve o günkü toplam oranın yüzde 10,6'sını tek başına aldı.

Futbolcuların tacize uğramaması için ne yapılabilir?

Rapor, analiz edilen futbolcuların %7'sinin her gün tacize uğradığını ve Ofcom'un yayın ve çevrimiçi içerik grup direktörü Kevin Bakhurst'un hem teknoloji firmalarının hem de destekçilerinin bunu engellemek için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

"Sosyal medya firmalarının sitelerini ve uygulamalarını kullanıcılar için daha güvenli hale getirmek için yeni yasaları beklemesine gerek yok" dedi.

"Çevrimiçi güvenliğin düzenleyicisi olduğumuzda, teknoloji şirketleri kullanıcıları korumak için attıkları adımlar konusunda gerçekten açık olmak zorunda kalacaklar.

"Hizmetlerini güvenliği göz önünde bulundurarak tasarlamalarını bekliyoruz.

"Taraftarlar ayrıca, sevdikleri oyunu korumada olumlu bir rol oynayabilirler. Araştırmamız, çevrimiçi taraftarların büyük çoğunluğunun sorumlu davrandığını gösteriyor.

"Ve yeni sezon başlarken onlardan kabul edilemez, küfürlü gönderileri gördüklerinde şikayet etmelerini istiyoruz."

Daha fazlası için:

Arsenal eski yıldızı Cesc Fabregas, Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson'a neden pizza fırlattığını açıkladı