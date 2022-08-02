İspanyol oyuncu, dev maçın ardından tünelde çıkan kaosta efsane menajeri hedef almıştı.

Arsenal’ın eski yıldızlarından Cesc Fabregas, Manchester United'ın "canavarlarını" yenecek cesaretten yoksun olduğu ve korktuğu için Sir Alex Ferguson'a pizza fırlattığını açıkladı.

Topçular ve United, 2004/05 sezonunda Old Trafford'da başka bir devasa maçta karşı karşıya geldiklerinde merkez orta saha oyuncusu 17 yaşında yükselen bir yıldızdı.

Kırmızı Şeytanlar’ın, Arsenal’ın 49 maçlık yenilmezlik serisini bozmak için karanlık sanatlara başvurması gerekiyordu.

United, o dönemde mücadeleyi 2-0 kazandı, ancak maçtan sonra her iki takımın oyuncuları soyunma odalarına yaklaşırken tünelde kaos başladı.

Ve tam da bu noktada, genç bir futbolcu olan Fabregas bir dilim pizzayı eline aldı ve United’ın efsane hocası Sir Alex'e doğru fırlattı.

İspanyol futbolcu, yıllar sonra bu konuya dair konuşurken tünelde oluşan kavgaya girecek cesaretinin olmadığını belirtti.

Ne söylendi?

Arsenal’ın ikonik yıldızların birisi olan Cesc Fabregas, Pass Master adlı yeni bir ITV4 belgeselinde, United'ın Rio Ferdinand ve Mikael Silvestre gibi yıldızlarından korktuğu için uzaktan pizza attığını ve pizzanın Ferguson'a isabet ettiğine değindi.

İspanyol orta saha, o dönemde bu olay hakkında şu ifadeleri kullandı:

”Hızlı bir şekilde soyunma odasına gittim ve orada biraz yiyecek vardı ve açlıktan ölüyordum, bu yüzden bir dilim pizza aldım.

“Tünelden sesler duymaya başladık. Oyuncuları ve Arsen Wenger’i gördüm. Kalabalık bir ortam vardı.

"Aklıma ilk gelen şey pizzayı fırlatmak oldu. O dövüşe girecek gücüm ya da cesaretim yoktu, çünkü orada adeta canavarlar vardı. Çok büyük adamlardı ve onlardan korktum.

“Uzaktan fırlattığım pizza, gidip Sir Alex Ferguson’a isabet etti.”

“Ferguson, bu olayın ardından çok sinirlendi"

United efsanesi Ferdinand ise bu yılın başında kendi Vibe with Five podcast'inde o dönemlerde Fabregas'ın Sir Alex'i vurmak istemediğini hatırlattı.

Ve efsanevi İskoç hocanın, olayın ardından büyük bir öfke duyduğunu da açıkladı.

İngiliz eski stoper, ”Fabregas'ın o pizzayı Ferguson’a atmak istemedi.

“Olay çıktığında kapıya doğru fırlattı ve tam da o anda pizza patrona isabet etti.

“Ferguson, bu olayın ardından çok sinirlendi, ancak olay daha fazla büyümeden kapandı.

“Onun nasıl bir insan olduğunu biliyoruz, Fabregas isteyerek böyle bir şey yapmaz” demişti.

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