Manchester United yıldızı Marcus Rashford: "İngiltere geri dönecek!"

Samet Çayır
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Marcus Rashford England 2022Getty
M. Rashfordİngiltereİngiltere vs FransaDünya Kupası

İngiliz yıldız, cumartesi gecesi Fransa'ya elenen İngiltere'nin 'tekrar döneceğine' söz verdi.

  • İngiltere Dünya Kupası'ndan elendi
  • Rashford toparlanma mesajı gönderiyor
  • Forvet, ülkenin ortak gol kralı olarak turnuvadan ayrıldı

NE OLDU? İngiltere, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya 2-1 yenilerek Katar'daki turnuvaya veda etti. Harry Kane alışılmadık şekilde bir penaltı kaçırdı ve bu da, Üç Aslan'ın Dünya Kupası yarı finaline çıkamayacağı anlamına geliyordu.

NE SÖYLENDİ? Rashford, bir tweet'te İngiltere taraftarlarına "koşulsuz destekleri" için teşekkür etti ve hüzünlü cumartesi gecesinin ardından "tekrar geri döneceklerine" söz verdi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Rashford, üç golle İngiltere'nin turnuvada en çok gol atan oyuncusu olduğu için Katar'dan başı dik bir şekilde ayrılabilir. Manchester United hücumcusu, yalnızca Galler maçında ilk 11'de oynarken diğer karşılaşmalarda yedek başladı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Marcus Rashford ENgland 2022GettyMarcus Rashford England 2022GettyMarcus Rashford England 2022Getty

İngiltere ve Rashford'ı ne bekliyor?

Rashford önümüzdeki haftalarda kulüp görevine geri dönecek. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'ndan erken ayrıldığı için United'ın 27 Aralık'ta Nottingham Forest'a karşı oynayacağı Premier Lig maçında hazır olabilir.

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