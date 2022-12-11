İngiliz yıldız, cumartesi gecesi Fransa'ya elenen İngiltere'nin 'tekrar döneceğine' söz verdi.

İngiltere Dünya Kupası'ndan elendi

Rashford toparlanma mesajı gönderiyor

Forvet, ülkenin ortak gol kralı olarak turnuvadan ayrıldı

NE OLDU? İngiltere, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya 2-1 yenilerek Katar'daki turnuvaya veda etti. Harry Kane alışılmadık şekilde bir penaltı kaçırdı ve bu da, Üç Aslan'ın Dünya Kupası yarı finaline çıkamayacağı anlamına geliyordu.

NE SÖYLENDİ? Rashford, bir tweet'te İngiltere taraftarlarına "koşulsuz destekleri" için teşekkür etti ve hüzünlü cumartesi gecesinin ardından "tekrar geri döneceklerine" söz verdi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Rashford, üç golle İngiltere'nin turnuvada en çok gol atan oyuncusu olduğu için Katar'dan başı dik bir şekilde ayrılabilir. Manchester United hücumcusu, yalnızca Galler maçında ilk 11'de oynarken diğer karşılaşmalarda yedek başladı.

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İngiltere ve Rashford'ı ne bekliyor?

Rashford önümüzdeki haftalarda kulüp görevine geri dönecek. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'ndan erken ayrıldığı için United'ın 27 Aralık'ta Nottingham Forest'a karşı oynayacağı Premier Lig maçında hazır olabilir.