Manchester United yıldızı Alejandro Garnacho, Pedri'yi trolledi

Pedri'nin gol sevincini taklit eden Garnacho, bununla da kalmadı ve sosyal medyayı kullanarak rakibini kızdırmaya çalıştı.

NE OLDU? Sakatlığı bulunan Pedri, Barcelona'nın Manchester United ile oynadığı Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında sahada değilldi. Ancak bu durum, Garnacho'nun Pedri'ye sataşmasını engellemedi. Robert Lewandowski'nin ilk yarıdaki penaltı golüyle öne geçen Barça, Fred ve Antony'nin gollerine engel olamayınca 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Maçtan sonra Instagram'a giren Garnacho, Pedri'nin gol sevincini taklit ettiği anı paylaşıp "Büyük turu geçiyor" yazdı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Garnacho bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. 29 maçta forma giyen kanat oyuncusunun 10 gole katkısı var. Son zamanlarda United'ın onu en az 2028 yılına kadar takımda tutmak için yeni bir sözleşme teklif edeceği konuşuluyor.

GARNACHO'YU NE BEKLİYOR? 18 yaşındaki futbolcu, pazar günü Wembley Stadyumu'nda Lig Kupası finalinde Newcastle United'a karşı ilk 11'e girmeyi umacak.