Manchester United ‘Yeni Neymar’ için harekete geçiyor

Manchester United, Ligue 1 şampiyonu PSG'nin genç yeteneği Désiré Doué için dev bir teklife hazırlanıyor.

Manchester United, yaz aylarında kadrosunu genç ve yaratıcı isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Fransız futbolunun parlayan yıldızlarından Désiré Doué, Kırmızı Şeytanlar'ın öncelikli transfer hedeflerinden biri haline geldi.

Rennes altyapısından yetişen ve 2021 yılında A takıma yükselen Doué, 2005 doğumlular arasında Avrupa’nın beş büyük liginde gol atan ilk oyuncu olmuştu.

2024 yazında yaklaşık 50 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain’e transfer olan Doué, yeni kulübünde de performansını sürdürüyor. Bu sezon çıktığı 43 maçta 12 gol ve 12 asistlik katkı sağlayan Fransız oyuncu, hem merkezde hem de kanatlarda oynayabilme esnekliğiyle dikkat çekiyor.

Nemanja Matic'ten büyük övgü

Rennes forması giydiği dönemde Doué ile aynı takımda yer alan eski Manchester United oyuncusu Nemanja Matic, genç yıldız hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Matic, "Kariyerim boyunca bu kadar genç bir takımla oynamamıştım. Désiré çok büyük bir potansiyele sahip" diyerek dikkatleri çekmişti.

Doué’nin oyun tarzı, hızı, top kontrolü ve yaratıcılığı, onu Neymar ile kıyaslayan otoriteleri harekete geçirdi. Opta Sport, genç oyuncunun oyun stilini “Neymar'ın stilistik yankıları” şeklinde tanımlarken, savunma katkısının da önemli bir fark yarattığını vurguladı. Doué, Avrupa’nın beş büyük liginde maç başına 2.64 ile en çok pozisyon yaratan oyuncu konumunda bulunuyor.

Manchester United’ın, Marcus Rashford ve Antony gibi isimlerle yollarını ayırması halinde hücum hattında boşluk oluşacağı ve Doué’nin bu boşluğu doldurabileceği öngörülüyor. PSG'nin genç oyuncu için yüksek bir bonservis talep etmesi beklenirken, Premier Lig devinin 100 milyon euroya yakın bir bedeli gözden çıkartması gerekiyor.