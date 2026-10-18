Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, takımının Premier Lig şampiyonluğu yarışından "uzak olmadığına" inanıyor.

İki yıl önce Manchester United İcra Kurulu Başkanı Omar Berrada, Old Trafford'daki çalışanlara "Proje 150"yi açıklamıştı. Söz konusu plan, kulübün kuruluşunun 150. yıl dönümüyle aynı zamana denk gelecek şekilde 2028 yılında Premier Lig'i kazanmayı hedefliyor.

Berrada'ya yaz döneminde bu hedef soruldu ve şu yanıtı verdi: "İdeal olarak bunu gelecek sezon başarırız, olmazsa ondan sonraki sezon. Bence iyi bir konumdayız. Bu sezon sahada çok iyi bir ilerleme kaydettik ve bu temel üzerine inşa etmeye devam edeceğiz."

Ancak United, 40 yıldır Premier Lig'de en kötü sezon başlangıcını yaşıyor. Takımın savunmacısı Lisandro Martinez, Atletico Madrid'e kaybedilen maçın ardından kadronun yaz döneminde yeterince güçlendirilmediğine işaret etti.

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United'ın bazı oyuncuları bu sezona iyi başlamak için Sir Jim Ratcliffe ve Glazer ailesinden daha büyük yatırımlar bekliyordu. Ancak Carrick, Manchester United'ın şampiyonluk yarışına girmekten "eleştirmenlerin iddia ettiği kadar" uzak olmadığına inanıyor.

Carrick'e, kulübün mevcut gidişatı göz önüne alındığında 2028'de şampiyonluk hedefini gerçekçi bir hırs olarak görüp görmediği sorulduğunda şöyle konuştu: "Olaylara bakış açısı önemli ve futbol değişebilir. Bence ocak ayında geldiğimizde üçüncülükten çok uzaktaydık ama sonunda üçüncü olduk." Carrick'in bu sözlerini Manchester Evening News aktardı.

Carrick, odak noktasının sorunlar yerine başarılabilecek şeyler olması gerektiğini vurguladı ve Premier Lig şampiyonluğunun takımın peşinde olduğu büyük bir hedef olduğunu, bunun için çabalamaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Takımın Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazanıp bir maç kaybettiğini, lig cephesinde ise üst sıralara çıkmak için hâlâ yarışta olduğunu açıklayan Carrick, sonuçların herkesi olumsuz tarafa odaklanmaya yönelttiğini, oysa takımın gidişatı değiştirmekten uzak olmadığını ifade etti.

Berrada ve Jason Wilcox'un (Sportif Direktör) göreve getirildiği sırada görüştükleri "Proje 150" hakkında ise kulüp içindeki hedefin belirli bir zaman dilimi olmaksızın her zaman kazanmak olduğunu, amacın bunu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Carrick, takımın uzun zamandır ulaşamadığı bir seviyeye geri dönmek için adımlarını hâlâ inşa ettiğini, zirveye ulaşmanın farklı yollar gerektirebileceğini ekledi ve takımın bu yolculuğu yönettiğini, onu aşmak için çalıştığını vurguladı.