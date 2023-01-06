Yetenekli oyuncu, gösterdiği form düzeyiyle Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor.

NE OLUYOR? 1998 yılında Dünya Kupası'na ulaşan Lilian Thuram'ın oğlu olan 25 yaşındaki Marcus Thuram, Almanya'daki kontratının son altı ayına girdi ve yaz transfer döneminde serbest kalacak.

Yetenekli oyuncunun, serbest kalacak olması Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabartıyor ve bu durum, Thuram'ın bedavaya istediği takıma imza atacağını gösteriyor.

BÜYÜK RESİM: FootMercato'nun Chelsea'nin ocak ayındaki transfer döneminde oyuncuyla bir anlaşma yapma seçeneğini araştırdığını bildirmesiyle, devler arasındaki transfer yarışı başladı.

VE DAHA FAZLASI: Maviler'in, Thuram transferindeki en büyük rakipleri Manchester United olacak gibi görünüyor.

Şu anda, dev kulüplerin onun için yaz transfer dönemini bekleyeceği aktarılıyor, ancak Thuram'ın ocak ayındaki transfer döneminde de takımdan ayrılması muhtemel...

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Dokuz üst düzey uluslararası maçta forma giyen Thuram, bu sezon Mönchengladbach için 13 gol ve dört asist kaydederek başarılı bir performans sergiledi.

Oyuncunun bu formunun, onu gözde oyunculardan birisi yapması gayet normal.