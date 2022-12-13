Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı ile sarsılan Manchester United'da Robin van Persie, teknik direktör Erik ten Hag'a destek oluyor.

Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası öncesinde verdiği röportaj nedeniyle Portekizli efsane ile yollarını ayıran Manchester United, bu hafta bir başka efsane ismini misafir etti.

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de de boy gösteren Hollandalı efsane Robin van Persie, Erik ten Hag'ın daveti sonrasında takımla antrenmanlara katıldı.

Kulüpteki genç oyunculara rehberlik etmesi için Manchester United antrenmanlarına katılan Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu Robin van Persie'ye, Güney Afrika Milli Takımı tarihinin en golcü ismi olan Benni McCarthy eşlik etti ve iki isim kulübün resmi internet sitesindeki habere göre genç oyuncularla zaman geçirdi.

Net bir santrfor eksikliği nedeniyle bu sezon atılan gol sayısında Premier Lig'in 11. sırasında yer alan Manchester United'da Ten Hag'ın Van Persie'den santrforlarla iletişim kurması yönünde bir talepte bulunduğu tahmin ediliyor.

2012-2013 sezonunda United formasıyla ligde 30 gol atan Van Persie, takımın son şampiyonluğuna damgasını vurmuştu.