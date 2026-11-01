Chelsea karşısında alınan yenilginin (2-0) yansımaları sahayla sınırlı kalmadı, tribünlere de taştı. Manchester United taraftarları, sonuçların kötüye gitmesine ve idari karışıklıklara duyulan öfkenin tırmanmasıyla birlikte kulüp yönetimine sert eleştiriler yöneltti ve hakaret içeren tezahüratlarda bulundu.

United taraftarları, yeni bir yenilgi beklentisiyle ve kulüp yönetiminden sorumlu kişilere karşı öfkelerini ifade etmeye hazır bir şekilde Stamford Bridge Stadı'na büyük sayılarla akın etti.

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Gelecek maçlar MUN Şampiyonlar Ligi 15:00 ROM

Stretford End tribünü taraftarlarının, Bournemouth karşısında alınan yenilginin ardından Old Trafford'da protestolarını tırmandırmasından yalnızca altı gün sonra, Chelsea maçı tribünlerdeki gergin atmosferin ortasında kulüp yöneticilerine yönelik yeni bir saldırı dalgasına sahne oldu.

Kulübün ortak sahibi Jim Ratcliffe hedef alınanların başında geliyordu. Taraftarlar ona karşı küfürlü tezahüratlarda bulundu ve sahiplerin kimliğinin değişmesinin bekledikleri dönüşümü sağlamadığına işaret ederek onu Glazer ailesiyle bir tuttu.

Tezahüratlar şu şekildeydi: "Jim Ratcliffe o... çocuğu, Jim Ratcliffe o... çocuğu, tıpkı Glazer gibi, Ratcliffe o... çocuğu." Bu bilgiyi İngiliz "The Sun" gazetesi aktardı.

Kulübün diğer yöneticileri de taraftarın öfkesinden nasibini aldı. Futbol direktörü Jason Wilcox küfür yağmuruna tutulurken, özellikle Manchester United'ın ilk yarının bitiminden önce birkaç fırsatı harcamasıyla birlikte, en çok hedef alınan isimlerden biri de CEO Omar Berrada oldu.

Wilcox ve Berrada, takım otobüsünde utanç verici bir görüntü verirken görüldü; ardından takımın teknik direktörü Michael Carrick maçın ardından hayal kırıklığı içinde göründü.

"Korku dönemi"

Carrick, uluslararası ara öncesinde en az iki maç daha yönetme ihtimaliyle öne çıkarken, gazetenin "korku dönemi" olarak nitelediği süreçte iki buçuk yıl içinde üçüncü bir teknik direktörün görevden alınması ihtimali karşısında geleceğinin tehlikede olacağı tahmin ediliyor.

Ratcliffe'in, ister Old Trafford Stadı içinde ister dışında olsun, Glazer ailesinden farklı bir muamele gördüğü söylenemez; zira taraftarlar, kulüp küme düşmeyle sonuçlanırsa modern özelliklere sahip yeni bir stada sahip olmanın hiçbir şey ifade etmediği görüşünde.

Saldırı, Lisandro Martinez'in Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında aldığı yenilginin ardından yaptığı açıklamalardan, yani Arjantinli defans oyuncusunun kulüp yöneticilerine eleştiriler yönelttiği andan bu yana Wilcox'a da uzanıyordu.

Rapor, Manchester United taraftarlarının "kulüpte geriye kalan tek olumlu unsur haline geldiğine" işaret ederek sona erdi; bu süreçte yöneticilerin eleştirilerden saklanabilecekleri alanlar daralıyor ve yönetim kurulu düzeyinde değişiklikler yapılmasının kaçınılmaz hale geleceği öngörülüyor.