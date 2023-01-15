Manchester United taraftarları: "Haaland, baban nasıl?"

Old Trafford’da Norveçli yıldız, babasının 2001’de yaşadığı bir olaydan dolayı tiye alındı.

NE OLDU? Manchester City'nin forvet oyuncusu Haaland, cumartesi günü Old Trafford'daki derbide United taraftarları tarafından tiye alındı. Ev sahibi takımın taraftarları ilk yarıda, “Haaland, baban nasıl?" diye bağırdı. Unitedlılar daha sonra ise “Keano, Keano" tezahüratları yaptı.

BÜYÜK RESİM: Erling’in babası, nisan 2001'de iki taraf karşı karşıya geldiğinde Roy Keane tarafından yapılan korkunç bir faulün sonucunda yerde kalmıştı. Sahadan çıkan baba Haaland’ın kariyerinin sona erdirdiği öne sürüldü, ancak dört gün sonra Norveç için oynamaya devam etti. United taraftarları da o güne atıfta bulunarak dalga geçti.

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SIRADA NE VAR? İki takım, Premier Lig'de hafta ortasında yeniden mücadele ediyor. Manchester United çarşamba günü Crystal Palace deplasmanına giderken, Manchester City ise perşembe günü Tottenham ile karşılaşacak.