Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, kılık kıyafetinden dolayı eleştirilen oğlunu sosyal medya hesabından savundu.

Ronaldo'nun annesi Maria Dolores, hem Adidas hem de Nike tarafından yapılan kıyafetleri giyen torununun yanında Instagram'da bir fotoğraf yayımladı.

Portekizli yıldızın, Nike ile büyük bir sponsorluk anlaşması var ve gönderiye gelen birçok yanıt, oğlunun markaları karıştırdığına dairdi.

Ancak Manchester United yıldızı, Cristiano Junior'ı savunmak için yorumlarda bu konuya açıklık getirdi.

Yapılan eleştirilere karşın Ronaldo, oğlunun istediği şeyleri giyebileceğini belirtirken başkalarının isteklerine göre hareket etmeyeceğini vurguladı.

Ne söylendi?

Ronaldo, kıyafetlerinden dolayı oğluna yönelik yapılan yorumlardan memnun kalmadı.

Eleştirmenlere hitaben bir yorum bırakarak, "Sizin istediğiniz gibi giyinmek zorunda değil, istediğini giyer" dedi.

Ronaldo'nun Nike anlaşmasının değeri ne kadar?

Portekizli yıldız, Sporting CP'den United'a katıldığı yıl olan 2003 senesinde ilk olarak Nike ile bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, o zamandan beri şirketin yüzü oldu ve 2016'da markayla uzun vadeli büyük bir anlaşma daha yaptı.

Anlaşma, ömür boyu sürecek bir anlaşma olarak kabul edildi ve toplamda 780 milyon euro değerindeydi.

37 yaşındaki oyuncu, özel olarak Nike kıyafetleri giyiyor ve şirketteki diğer birçok ürün arasında kendisine özgü kramponları da bulunuyor.

Ronaldo bu sezon nasıl bir performans sergiledi?

Portekizli yıldız, bu sezon United'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Ralf Rangnick'in takımıyla Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 12 gol kaydetti ve üç asist yaptı.

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi son 16 turundan elenmeden önce Şampiyonlar Ligi'nde yedi maçta altı gol attı.

United, Premier Lig'de ilk dörde girmek için çabalıyor ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında olabilmek için üç puan önlerinde bulunan Tottenham'ı geçmek zorunda.

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