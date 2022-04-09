Barcelona'nın oyuncusu Dani Alves, Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland için çok fazla para harcamaya değmeyeceğini söyledi.

Ancak, Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe’nin Barcelona kadrosuna katılması için büyük işler yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Mbappe ve Haaland, şu anda dünya futbolunun en iyi iki oyuncusu ve Avrupa'nın en iyi takımları bu yaz onları transfer etmek için mücadele ediyor.

Barcelona‘nın her iki oyuncuyu da istediği söyleniyor, Manchester City ve Real Madrid de onları kadrosuna dahil etmek için can atıyor.

Ne söylendi?

Ancak Alves, bu iki oyuncu arasındaki tercihini Mbappe’den yana kullandı ve Sport'a şunları söyledi:

"Mbappe, oyunun her alanında Haaland'dan daha iyi bir oyuncu. O, neredeyse eksiksiz bir futbolcu.

"Haaland için çılgınca şeyler yapmazdım. Dürüst olmak gerekirse, ona çok fazla para harcamazdım. Haaland, o kadar para etmez.

"Onun, bu kadar para edeceğini düşünmüyorum.

"Mbappe'ye ise çok para harcardım.

"Devasa bir yatırım yapacaksanız, bunu en iyi şekilde yapmalısınız.

"Bana bağlı olsaydı, Mbappe’yi almak için çok uğraşırdım.”

İkisi nasıl karşılaştırılır?

Mbappe ve Haaland, bu sezon yine kendi takımları için sezonu oldukça formda geçiriyorlar.

Fransız futbolcu, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 35 maçta 23 gol attı ve 17 asist yaptı.

Haaland ise Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde 21 maçta kendi adına 19 gol yazdırdı.

Mbappe’nin, bu yaz Real Madrid'e transfer olacağına dair haberler var, ama buna rağmen şimdilik PSG'de kalmayı tercih edebileceği konuşuluyor.

Haaland'ın geleceği de şimdilik belli değil ve Manchester City'nin Norveçli golcüyü takımına dahil etme arzusunda olduğu biliniyor.

Medyadaki iddialara rağmen GOAL, Haaland’ın Dortmund ile yaptığı sözleşmesinde 75 milyon euro’ya serbest kalma maddesi bulunmadığını bildiriyor.

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