Portekizli süperstar hayallerine bir bir ulaştı, ancak çocukluğundan beri düşlediği bir şey daha var...

Cristiano Ronaldo, çocukluğunda hayallerini süsleyen lüks malikanesinin yapım aşamasına başladı.

Yıldız golcü, sırf malikanesinin manzarasını bozduğu için bile yerel bir golf sahası kulüp evini satın alıp yıktıracak.

Böylece yıldız oyuncu, Portekiz'de çocukluğunda hayalini kurduğu eve daha fazla para harcayacak, ancak amacına ulaşacak.

Ev tamamlandıktan sonra ise ortaya, herkesi kıskandıracak inanılmaz bir manzara çıkacak.

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Ronaldo'nun evi ne kadar olacak?

Portekizli süperstarın, yeni lüks evinin fiyatı yaklaşık olarak 17 milyon Sterlin değerinde olacak ve tam anlamıyla dudak uçuklatacak.

Ronaldo'nun yeni evi, geniş koleksiyonundan süper arabalarından birini seçmesine olanak tanıyan asansörlü otomatik bir yer altı garajı gibi lüks özelliklere de sahip olacak.

Ancak The Sun'a göre 37 yaşındaki oyuncu, şimdi çarpıcı Quinta da Marinha mülkünün çevresini iyileştirmenin yollarını arıyor.

Ve komşusu olan Oitavos Golf Kulübü'nün yakınlığından memnun değil.

Ronaldo, sorununa bir çözüm olarak, kulüp binası ve otoparkı satın almak, ikisini de yıkmak ve ailesine daha fazla mahremiyet sağlamak için farklı bir alana taşımak istiyor.

Ronaldo ne yapacak?

Portekizli kaptanın, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve beş çocuğuyla birlikte taşınmayı planladığı yeni evi tamamlanmadan önce avukatlarına golf sahasıyla müzakereleri başlatma talimatı verdiği bildirildi.

12.000 metrekarelik mülkün önümüzdeki yılın başında bitmesi bekleniyor ve ev, haftada 500.000 Sterlin kazancı olan birinden bekleyeceğiniz bir dizi özelliğe sahip.

Çarpıcı sahil mülkü, Atlantik Okyanusu, yüzme havuzları, sinema, oyun odası ve mütthiş bir manzara sunan geniş lüks yatak odalarına sahip olacak.

Ancak yıldız forvet, Manchester United'dan ayrılmak istediği için şimdilik İngiltere'de kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların rekoru kıran golcüsü, United'ın Avrupa Ligi'ne gidecek olmasından dolayı başka bir takıma katılmaya hevesli görünüyor.

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