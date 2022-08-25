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NE OLDU? Haaland, kariyeri boyunca Karim Benzema'nın Real Madrid'de yaptığı gibi gelişmeye devam etmek istediğini ve şöhretin tuzağına düşmeyeceğini söyledi.
NE DEDİLER: "Real Madrid'deki Karim Benzema'ya bakın. Şimdi 34 yaşında ve son birkaç yılda daha da iyi bir oyuncu haline geldi.
"O, kesinlikle kıskanılacak bir yıldız.
"Bu kesinlikle inanılmaz bir şey. O, harika bir oyuncu ve çok iyi" dedi FourFourTwo'ya.
"Şöhretle ilgili tüm şeyleri tabii ki anlıyorum. Eğer bir gün değişirsem, bunu bana söyleyebilecek birçok insan var.
How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)?
Oy verdiğiniz için teşekkürler.
How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)?
"Sadece babam değil, çevremdeki insanların hepsi bana bunu söyleyebilir."
BÜYÜK RESİM: Haaland devam edip Benzema'yı taklit ederse, Manchester City taraftarlarını çok daha güzel günler bekliyor demektir.
Çünkü Fransız yıldız, sadece gençken değil futbol hayatının her döneminde gelilmeye devam etti.
Benzema, geçen sezon Real Madrid ile hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve şu anda Ballon d'Or'un en büyük favorisi konumunda bulunuyor.
Üç Fotoğrafla Hikâye
BİLİYOR MUSUN?
Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol başına en iyi dakika oranına sahip.
Opta'ya göre, yıldız forvet Avrupa'nın en büyük rekabetinde her 64 dakikada bir gol atıyor.
HAALAND İÇİN SIRADA NE VAR?
Manchester City'nin bir sonraki Premier Ligi maçı, cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda Crystal Palace'a karşı olacak ve City'nin en büyük gol umudu sahadaki yerini alacak.
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