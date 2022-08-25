NE OLDU? Haaland, kariyeri boyunca Karim Benzema'nın Real Madrid'de yaptığı gibi gelişmeye devam etmek istediğini ve şöhretin tuzağına düşmeyeceğini söyledi.

NE DEDİLER: "Real Madrid'deki Karim Benzema'ya bakın. Şimdi 34 yaşında ve son birkaç yılda daha da iyi bir oyuncu haline geldi.

"O, kesinlikle kıskanılacak bir yıldız.

"Bu kesinlikle inanılmaz bir şey. O, harika bir oyuncu ve çok iyi" dedi FourFourTwo'ya.

"Şöhretle ilgili tüm şeyleri tabii ki anlıyorum. Eğer bir gün değişirsem, bunu bana söyleyebilecek birçok insan var.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 33715 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 33715 Oylar

"Sadece babam değil, çevremdeki insanların hepsi bana bunu söyleyebilir."

BÜYÜK RESİM: Haaland devam edip Benzema'yı taklit ederse, Manchester City taraftarlarını çok daha güzel günler bekliyor demektir.

Çünkü Fransız yıldız, sadece gençken değil futbol hayatının her döneminde gelilmeye devam etti.

Benzema, geçen sezon Real Madrid ile hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve şu anda Ballon d'Or'un en büyük favorisi konumunda bulunuyor.