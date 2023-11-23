Manchester United'ın Avrupa kupalarına katılma hakkı, yeni hisse satışından dolayı tehlikede.

Bu sezon sergilediği performansla taraftarının tepkisi çeken Manchester United, şimdi ise saha dışı bir problemle karşı karşıya.

The Sun'da yer alan habere göre Jim Ratcliffe'ın Manchester United'a yaptığı yatırım, kulübün gelecek sezon Avrupa'dan atılmasına yol açabilir.

İngiliz milyarder, Premier Lig kulübünün yüzde 25 hissesi için Glazer ailesiyle 1,3 milyar sterlinlik bir anlaşmayı resmileştirmeyi bekliyor. Pek çok United taraftarı, Ratcliffe'ın yakında gelişinin kulübün kaderinde bir U dönüşü yaratacağını umuyor.

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Ancak bazı United taraftarlarının gözden kaçırdığı ciddi bir husus var. Ratcliffe'ın kulübe yapacağı yatırımın ardından kulüp, Avrupa'dan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Manchester United neden tehlikede?

Bunun nedeni Ratcliffe ve Ineos Group'un aynı zamanda Ligue 1'de ikinci sırada bulunan Nice'in de sahibi olmaları.

Ratcliffe her iki takımının da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme potansiyeli karşısında heyecanlanmış olsa da hayalleri hızla suya düştü.

The Sun'a göre bu, UEFA'nın "çok kulüplü mülkiyet kuralları" ile alakalı bir durum. Bu kurallara göre, aynı kişinin ya da şirketin sahip olduğu iki takım, bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemiyor.

Eğer her iki takım da Şampiyonlar Ligi bileti alırsa, ligi daha üst sırada tamamlayan takım Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanıyor.

Bu durumda diğer takım ise Şampiyonlar Ligi'nden men ediliyor.

Üstelik United ve Nice'in gelecek sezon Avrupa'da oynayabilmesinin tek yolu, birinin otomatik olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılması, diğerinin ise doğrudan Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanmasından geçiyor.

İki takımın kendi liglerini aynı sırada bitirmesi durumunda ise İngiltere'nin UEFA'nın 'erişim listesinin' zirvesinde yer alması, United'ın Avrupa kupalarına katılmasını sağlayacak.