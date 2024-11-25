Manchester United Ruben Amorim dönemindeki ilk transfer hedefini belirledi

Manchester United, Ruben Amorim'un 3-4-3 sistemine uygun bir sol bek arayışlarını sürdürürken, aradığı ismi netleştirdi.

Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'un yeni 3-4-3 sistemine uyum sağlayacak oyuncular arayışını sürdürürken, Paris Saint-Germain'in sol beki Nuno Mendes'e yöneldi.

Amorim, ilk maçında yeni sistemle Ipswich Town deplasmanında 1-1'lik beraberlik alırken, Diogo Dalot doğal pozisyonu olmayan sol kanatta görev aldı. Sol bekler Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle United bu bölgede büyük bir sorun yaşıyor. Shaw, Şubat ayından beri ilk kez Ipswich karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olurken, Malacia ise 18 aydır forma giymedi.

Daily Mail'e göre, Amorim'in transferde son söz hakkına sahip olacağı belirtilirken, United'ın Mendes'i Ocak transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçebileceği ifade ediliyor. Mendes, Amorim ile Sporting CP'de çalışmış ve 2020/21 sezonunda Portekiz ekibinde 35 maça çıkmıştı.

Alternatifleri hazır

Mendes, Amorim yönetimindeki performansıyla dikkat çekmiş ve PSG'ye 33 milyon pound karşılığında transfer olmuştu.

United’ın Mendes dışında başka sol bekleri de radarına aldığı biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda Bayern Münih'ten Alphonso Davies ile ilgilendiği belirtilen kulüp, Davies'in 2025 yazında sona erecek sözleşmesi nedeniyle bu oyuncuyu da yaz transfer dönemi için bir seçenek olarak değerlendiriyor. Bunun yanında Bournemouth'tan Milos Kerkez'in de United’ın listesinde olduğu iddia ediliyor.

Manchester United’ın Ocak ayında bu transferleri finanse edebilecek durumda olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor. Erik ten Hag dönemindeki yüksek harcamaların ardından kulüp, Premier Lig’in finansal düzenlemelerine uyum sağlamak için dikkatli hareket etmek zorunda.