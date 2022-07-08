Kırmızı Şeytanlar ile Portekizli yıldızın arasına kara kedi mi girdi?

Manchester United, "Aile sorunu" nedeniyle Cristiano Ronaldo'nun Tayland ve Avustralya'daki sezon öncesi planlarının bir parçası olmadığını doğrularken, Erik ten Hag Portekizli süperstarın dahil olmadığı 31 kişilik kamp kadrosunu belirledi.

GOAL perşembe günü, yeni menajerin Premier Lig'deki ilk maçlarda Portekizli süperstarı kullanamayacağını öğrendi.

Böylece United, sezonun ilk mücadelelerinde tüm zamanların en iyilerinden birisi olan Ronaldo'dan faydalanamayacak.

Ronaldo, neden United'ın sezon öncesi turunda yer almıyor?

Kırmızı Şeytanlar, kulübün resmi internet sitesinde seyahat planlarını açıklarken şunları söyledi:

"Cristiano Ronaldo'ya, bir aile sorunuyla ilgilenmesi için ek izin verildi ve bu nedenle Tayland'a giden ekipte olmayacak.

"Savunma oyuncusu Phil Jones, önümüzdeki sezona en iyi şekilde hazırlanmak için geçen yaz olduğu gibi özel bir sezon öncesi programı uyguluyor.

"Norwich City'deki kiralık dönemi biten Brandon Williams'ın ise küçük bir sorunu var ve Carrington'da çalışmaya devam ediyor.

"Andreas Pereira, Flamengo ile kiralık olarak devam eden sözleşmesinin son döneminde Brezilya'da bulunuyor."

United'ın sezon öncesi tur kadrosunda kimler var?

Ten Hag'ın saflarında bazı kıdemli profesyoneller eksik olsa da, birkaç genç ve takıma dahil olan yeni oyunculara dikkat çekmeleri için bir fırsat veriliyor.

United'ın kadrosuna dahil olanlar arasında, geçen sezonun akademideki yıldızları Alejandro Garnacho, Zidane Iqbal ve Charlie Savage var.

Tahith Chong, James Garner ve Ethan Laird, Old Trafford'a dönenler arasında ve ana kulüpleriyle bir şeyler başarmayı arzuluyorlar.

United'ın 31 kişilik kadrosu tam olarak şöyle:

Kaleciler: David De Gea, Tom Heaton, Nathan Bishop, Matej Kovar.

Savunmacılar: Eric Bailly, Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Luke Shaw, Alex Telles, Axel Tuanzebe, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka.

Orta Saha: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Hannibal Zidane Iqbal, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Charlie Savage, Donny van de Beek.

Forvet: Tahith Chong, Anthony Elanga, Alejandro Garnacho, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho.

United, sezon öncesi hazırlık maçları

Kırmızı Şeytanlar, yaz sezonunu 12 Temmuz'da Bangkok'taki Rajamangala Stadyumu'nda ezeli rakipleri Liverpool'a karşı oynayacağı bir maçla açmaya hazırlanıyor.

Oradan Avustralya'ya gidecekler ve 15 Temmuz'da Melbourne Victory ile dört gün sonra da Crystal Palace ile maç yapacaklar.

Daha fazlası için:

Barcelona 'nın iki eski yıldızı Luis Suarez ve Lionel Messi, Inter Miami'de yeniden bir araya gelecek mi?