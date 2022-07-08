İki eski dostun, yeniden aynı takımın başarısı için mücadele edeceği sıkça dillendiriliyor.

Luis Suarez'in geleceği, mayıs 2022'de Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra hala belirsizliğini koruyor.

Suarez ve Messi, 2014 ve 2020 yılları arasında Barcelona'da dört La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere çok sayıda kupa kazandı.

İkili, Camp Nou'yu sert bir şekilde terk etti ve yakın arkadaşı Messi, Instagram'da şu sözleri içeren duygusal ve bir gönderiyle onu destekledi:

"Seni başka bir formayla görmek garip olacak ve sana karşı oynamak daha da garip bir hal alacak.

"Kimliğinize uygun bir vedayı hak ettin. Kulüp tarihindeki en önemli oyunculardan birisin.

"Takım için ve bireysel düzeyde harika şeyler başaran bir futbolcusun."

Suarez ve Messi, Miami'de yeniden bir araya gelebilir mi?

Suarez, 35 yaşına girdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kariyerine son vermek istediği yönündeki öneriler üzerine MLS'e transfer olacağı söyleniyor.

Latin Amerikalı yayıncı DIRECTV Sports, Messi'nin 30 Haziran 2023'te serbest oyuncu olduğunda Inter Miami'ye imza atacağını iddia etti.

Messi'nin çevresi, Fransız yayın kuruluşu Le Parisien aracılığıyla haberleri yalanladı.

"Tamamen yalan. Leo henüz geleceğine karar vermedi" dedi.

Ve Suarez, iki arkadaşın yakın zamanda Inter Miami'de yeniden bir araya gelme olasılığını reddetti.

"Messi ile Inter Miami'de mi oynuyorsunuz? Bu gerçek değil. Pek çok şey söyleniyor. Biz oyuncular 24 saat dışarı çıkıp söylediklerini inkar edemeyiz.

"Konuşmalarına izin veriyoruz, söylemelerine izin veriyoruz. Leo'nun geleceği Paris'te. Nerede emekli olmak isteyeceğini bilmiyorum,” dedi Suarez Último al Arco de Sport 890'a.

"Artık spor düzeyinde olan bir projem var. Ve sonra bunu ailemle tartışacağım. Sonra, ikimiz de Barcelona'da yaşamaya başlayabiliriz.

"Evet, çünkü biz arkadaşız, aileler arkadaş. Spekülasyon yapıyorlar, çok konuşuyorlar, çok satıyorlar. Bunu bırakmak zorundalar."

Luis Suarez gelecek sezon nerede oynayabilir?

Suarez'e Avrupa'da kalması için üç teklifi olduğuna inanılıyor. Liverpool'dan eski takım arkadaşı Steven Gerrard ile tekrar bir araya gelme olasılığı olan Aston Villa, adaylardan birisi.

İspanya'da da devam etmek için birkaç teklifi olduğunu ve bunları değerlendirdiğini de kendisi açıkladı.

"İspanya mı? Belli ki biri burada büyük bir miras bıraktı, burada sahip olduğum kariyerle gurur duyuyorum" dedi.

"Buradan bazı teklifler aldım, ama hala analiz ediyorum. Üst düzeyde rekabet edebilme projesini görmek istiyorum."

Uruguaylı yıldızın ayrıca, Arjantin'de River Plate'e katılabileceği söylendi. Ancak bu hamle, takım Libertadores Copa'nın 16. turunda kaybettikten sonra şimdilik rafa kalktı.

Öte yandan Suarez, çocukluğunun takımı Nacional ile de sıkça anılıyor.

Ancak tüm bu haberlerin yanında, "İki eski dost yeniden bir araya geliyor; Suarez ve Messi, Inter Miami'de buluşacak" şeklinde birçok dedikodu var.

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