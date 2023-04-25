Paris Saint-Germain yıldızı Neymar'ın yaz transfer döneminde nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Neymar, tıpkı Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi PSG'deki geleceği merak edilen yıldızlardan biri. Paris ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı, bu yaz bir transfer hamlesi gerçekleştirebilir.

Kulüp, yaşadığı sık sakatlıklardan ötürü Neymar'ı gözden çıkarmaya çoktan hazır. Foot Marceto'da yer alan habere göre ise Manchester United, Neymar'ı birkaç aydır izliyor.

Detaylar neler?

Premier Lig devi şu ana kadar herhangi bir somut yaklaşımda bulunmadı. Ancak United'ın, yılın başında PSG'ye Neymar'ın durumunu sorduğu bildirildi.

Fakat bu dosya da diğer transferler gibi, United'ın nihai satışına kadar beklemeye alınacak gibi görünüyor. İngiliz kulübüne yakın kaynaklara göre Kırmızı Şeytanlar, Katarlı yatırımcılar tarafından satın alınırsa birkaç büyük yıldızın transfer edilmesi bekleniyor.

Neymar, bir oyuncu olarak sahip olduğu nitelikler, sponsorluk ve ticari anlamda getirebilecekleri nedeniyle mevcut yönetimin de önem verdiği özellikleri bünyesinde barındırıyor.

United, Neymar'ı ikna ederse çok sayıda sakatlık geçiren oyuncunun tıbbi muayenesinde başarılı olmasını umacak. Ancak Neymar'ın henüz takımdan ayrılma kararı almadığı bir dönemde, bu aşamaya gelinmesi için bir hayli zaman gerekiyor.

Neymar'ı ne bekliyor?

19 Şubat'ta Lille ile oynanan maçta sakatlanan Brezilyalı, hâlâ sahalardan uzak. Neymar, son olarak pokerde canlı yayında 1 milyon Euro kaybederek gündeme gelmişti.