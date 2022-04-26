Paul Pogba’nın, takım arkadaşlarına sezon sonunda gideceğini söylediği ve ayrıca Manchester United’ın WhatsApp grubundan ayrıldığı bildirildi.

Geçici menajer Ralf Rangnick, geçtiğimiz salı günü Liverpool'a 4-0 yenildikleri maçın başlarında sakatlandıktan sonra Pogba'nın sezonun geri kalanı için sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

29 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi, yaz aylarında sona eriyor ve United'ın 89 milyon sterlinlik kulüp rekoruyla transfer ettiği futbolcusu, ücretsiz bir transferle takımdan ayrılacak gibi görünüyor.

Pogba ne yaptı?

Daily Mirror'a göre Pogba, takım arkadaşlarına bu yaz takımdan ayrılacağını söyledi ve hatta takımın iletişimde kalmak için kullandığı WhatsApp oyuncu grubundan ayrıldı.

Fransız yıldız; böylece Real Madrid ve PSG'den gelen teklifleri değerlendirmek için düşünecek bolca zamana sahip olacak.

Pogba, Rangnick'in yorumlarına rağmen Manchester United'daki kariyerinin bitmediğini söylemişti.

United'ın, Anfield'da 4-0 kaybettiği maçın ilk 10 dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Old Trafford'da, Norwich'e karşı büyük bir tepki olan Pogba, taraftarlar tarafından yuhalanmaktan kurtulamamıştı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından tünele doğru ilerlerken Pogba, elini kulağına götürerek Stretford End yönüne doğru tuttu.

Tüm bunlar, Fransız futbolcunun kulüp için son maçını oynadığını gösteriyordu ve şu anki menajeri bile buna tam anlamıyla inanmış göründü.

"Bitmedi"

Ancak orta saha oyuncusu, takımının Arsenal'e yenilmesinin ardından Manchester'daki zamanının bitmediğini belirten bir tweet attı.

"Bugünkü maçta takıma yardımcı olamamak kesinlikle canımı yakıyor. Sezon bitmeden daha güçlü ve umutlu bir şekilde geri dönmek için daha da çok çalışacağım.

“Bitmedi” diye ekledi. “Desteğiniz için hepinize teşekkürler, United'ın yanındayız!”

Pogba’nın yanı sıra Jesse Lingard, Nemanja Matic, Edinson Cavani ve Juan Mata'nın da yaz transfer döneminde ücretsiz olarak kulüpten ayrılması bekleniyor.

United yöneticilerinin, yeni oyuncular transfer etmek için Erik ten Hag'a 100-150 milyon sterlin'lik bir bütçe vereceği bildiriliyor.

Ancak, Hollandalı menajerden takımda devrim yapmasından ziyade evrim yapması isteniyor.

Bu nedenle Ten Hag; Eric Bailly, Phil Jones, Anthony Martial, Alex Telles ve Aaron Wan-Bissaka'nın takımdan ayrılmasına izin verirken Darwin Nunez, Jurrien Timber ve Pau Torres’i Old Trafford’a getirmeye çalışacak.

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