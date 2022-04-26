21 yaşındaki Erling Haaland, yaz aylarında 75 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesiyle Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haaland'ın, pazar günü menajer Mino Raiola ile görüşmek için Monaco'ya uçtuğu biliniyor.

Ancak Football.Londra'dan Chris Wheatley, tarafından Twitter'a yüklenen eski bir fotoğraf Arsenal taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Norveçli yıldız, fotoğrafta Topçular’a ait bir sarı forma ile poz veriyor ve gülümsüyor.

Forma, 2010-11 sezonundan kalma ve sonraki iki yıl için deplasman forması olarak kullanılmış, ancak fotoğrafın ne zaman çekildiği tam olarak bilinmiyor.

Yine de bazı taraftarlar, bunun Haaland'ın bu yaz Emirates'e gidebileceğinin bir işareti olduğu konusunda hemfikir.

Özellikle Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah'ın yaklaşan ayrılığı nedeniyle kulüp, bir forvet arayışındayken Norveçli golcüye yönelebilir.

Ne söylendi?

Heyecanlı bir Arsenal taraftarı sosyal medyaya yaptığı yorumda, "O zaman Haaland eve dönüyor" yazdı.

Bu arada bir başkası ise, "Baştan sona bir Topçu” demeyi ihmal etmedi.

Haaland'ın Norveçli takım arkadaşı Martin Odegaard'a da yıldız golcüyü takıma getirmesi için çağrıda bulunuldu ve şu yazıldı: "Menajer Odegaard."

Ne yazık ki Arsenal taraftarlarını hayal kırıklığına uğratacak bir durum var, çünkü Haaland, yıllar boyunca çeşitli takımların formasını giydiği fotoğraflara sahip.

Adeta bir gol makinesi olan Norveçli oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Leeds United şortu ile de görüntülenmişti.

Ayrıca, Haaland’ın Manchester City'ye transfer olma ihtimalinin çok güçlü olmasıyla Arsenal’ın onu Londra’ya getirme ihtimali de düşük.

Haaland, City'e transfer olacak mı?

Norveçli golcü ayrıca Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain ile de anılıyor.

Ancak City, Haaland’ın 75 milyon euro’luk serbest kalma maddesini karşılayarak yıldız golcüyü Etihad Stadyumu’na getirmeyi planlıyor.

Dortmund'un oyuncu lisans direktörü Sebastian Kehl, kulübün Haaland'ın bu ayın başlarında söylediği gibi bir serbest kalma maddesi olduğunu doğruladı.

"Bilinen bir çıkış maddemiz var ve bunun için nihai bir tarihimiz de var.

“Bu yüzden, Haaland’ı isteyen takımların bir an önce karar vermesini istiyoruz."

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