Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, stoper transferindeki önceliğini belirledi.

Erik ten Hag ile umut verici bir gelişim gösteren ve gelecek sezon Premier Lig’de şampiyonluk yaşamak isteyen Manchester United’ın Ligue 1 takımlarından Monaco’nun formasını giyen savunma oyuncusu Axel Disasi’yi transfer etmek istediği öne sürüldü. Foto Mercato’da yer alan habere göre United, Disasi’yi listesinin üst sıralarına yerleştirdi.

25 yaşındaki oyuncunun menajerinin iki hafta önce Manchester United yetkilileri ile bir araya geldiği ifade edilirken, kontratı 2025 yazında bitecek oyuncunun bonservis bedelinin 44 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Hayali Premier Lig'de oynamak

Disasi daha önce yaptığı açıklamada kariyerinin ilerleyen yıllarında Premier Lig’de oynama hayali kurduğunu ifade etmişti.

İngiltere’yi sevdiğini belirten oyuncu, “Premier Lig heyecan verici bir organizasyon. Fransa’da PSG’de oynamak isterim ancak bir gün Fransa’nın dışında top koşturursam bu ülkenin İngiltere olmasını hayal ediyorum demişti.

Hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken oyuncunun Fransa Milli Takımı’nda da milli takımı bıraktığını açıklayan Manchester United oyuncusu Raphael Varane’ın yerini alması bekleniyor.