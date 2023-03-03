Hollandalı santrfor, United formasıyla Premier Lig'de henüz golle tanışamadı. Erik ten Hag ise bunu, Weghorst'un daha yeni gelmiş olmasına bağladı.

NE OLDU? Hollandalı millî oyuncu, ocak transfer döneminde Burnley'den kiralık olarak Manchester United'a imza attı. Cristiano Ronaldo'nun serbest oyuncu olarak bırakılmasının ardından Weghorst, bu boşluğu doldurdu. Ancak 30 yaşındaki oyuncu hiçbir zaman üretken olamadı. Weghorst'un zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ten Hag ise yakın zamanda gollerin geleceğini belirtti.

NE SÖYLENDİ? Ten Hag, Weghorst'la alakalı sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Atmaya başlayacak. Birçok oyuncuyla tecrübem var. Sezon başında Marcus Rashford da her maçta gol atamıyordu. Ama deneyimlerime göre, Weghorst daha sakinleştiğinde gollerin geleceğini biliyorum. Tabii çok uzun olmayan bir süredir bizimle. Daha çok maçı var. Burada daha uzun süre kaldığında daha fazlası gelecek."

DAHA BÜYÜK RESİM: Weghorst, net bir dokuz numara ihtiyacının giderilmesi için United tarafından transfer edildi. Ancak Ten Hag, son maçlarda Hollandalıyı daha derinde, mücadeleci bir 10 numara olarak kullanmaya başladı.

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SIRADA NE VAR? United, pazar günü Liverpool ile Anfield Road'da karşı karşıya gelecek ve Weghorst, büyük maçta ilk Premier Lig golünü atmayı umacak.