Erik ten Hag, Manchester City galibiyetinin ardından kendisine yöneltilen şampiyonluk sorusunu reddetti.

NE OLDU? Cumartesi öğleden Manchester City'yi mağlup eden Manchester United'da moraller her zamankinden daha yüksekti. Ancak Ten Hag, bu büyük zafere rağmen, bu sezon Premier Lig şampiyonluğunda bir meydan okumayı reddetti.

NE SÖYLENDİ? Maçtan sonra Ten Hag'a United'ın lig tablosundaki konumu ve olası bir şampiyonluk ihtimali soruldu ve şu Hollandalı menajer, şu yanıtı verdi: "Ocak ayında şampiyonluklar hakkında konuşmak saçma, o yüzden bunu yapma. Yolun yarısında bile değiliz. Daha çok zaman var. Oyunumuzda da üzerinde çalışmamız gereken birçok eksik var."

DAHA BÜYÜK RESİM: Ten Hag'ın United menajeri olarak ilk sezonu öncesinde beklentiler düşüktü, ancak Kırmızı Şeytanlar hâlâ dört kulvarda savaşıyor ve Hollandalı hocanın etkisi sayesinde sezonu kupa/kupalarla bitirmek için harika bir şansa sahipler. Cumartesi günü City karşısında kazandıkları zafer, onları Premier Lig'de rakiplerinin bir puan gerisine getirdi ve 15 Ocak'ta Tottenham ile karşılaşacak olan lig lideri Arsenal'in altı puan gerisinde üçüncü sıraya yükseltti.

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MANCHESTER UNITED'I NE BEKLİYOR? United, City'ye karşı kazanılan zaferin ardından çarşamba gecesi Crystal Palace deplasmanına gidecek ve ardından pazar günü lider Arsenal ile karşılaşacak.