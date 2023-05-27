Hollandalı menajer Erik ten Hag, Rashford'un takımdaki geleceğinden umutlu görünüyor.

NE OLDU? Erik ten Hag, bu sezon takımın en formda isimlerinden birisi olan Marcus Rashford'un geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı menajer, İngiliz golcünün 2023-24 sezonununda sona erecek olan sözleşmesinin uzatılması konusunda sorun olmayacağı görüşünde...

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon üstün bir form grafiğine ulaştı ve United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasıyla Carabao Kupası'nda zafere ulaşmasına büyük bir katkı sağlayarak toplamda 30 gol attı.

NE SÖYLEDİLER: Ten Hag Viaplay'e şunları söyledi: "Marcus Rashford'un, sözleşmesini yenilemesini bekliyorum.

"O da bunu istiyor. Manchester United da istiyor. O, bu kulübün bir çocuğu, bu yüzden bunun olacağını düşünüyorum.

"Markus Rashford, gelecek sezonlarda da Manchester United formasını giyecek."

Hollandalı menajer, forvet oyuncusundan gelecek sezon daha fazla gol atmasını istedi ve şunları ekledi: "Nihayet Manchester United'ın bir oyuncusunun tekrar 30 gol atabildiği için mutluyum.

"Ancak, gelecek yıl gol sayılarının daha yüksek olması gerekiyor."

BÜYÜK RESİM: Rashford, United'a çocukken katıldı ve 2005'ten beri kulüpte yer alıyor. Kulüpte geçirdiği süre boyunca FA Kupası, Carabao Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazandı.

Kırmızı Şeytanlar'da 350'den fazla maça çıktı ve ayrıca İngiltere Milli Takımı'nın formasını 51 kez sırtına geçirdi.

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SIRADA NE VAR? Rashford, FA Cup finalinde Manchester City ile karşılaşacakları maçta kupa zaferi için takımına katkı sağlamaya çalışacak.

Kazanmaları halinde, Manchester City'nin üçlü kupa kazanmaları hayaline son verecekler.