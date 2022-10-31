Hollandalı menajer, West Ham karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, Pep Guardiola'nın sözlerini abartılı buldu.

Guardiola, cuma günü United'ın 'geri döndüğünü' iddia etti

Ten Hag, takımı hakkında övgü dolu sözler söyledi

Ancak Ten Hag, hâlâ gelişmekte oldukları konusunda ısrar etti

NE OLDU? Manchester United, Marcus Rashford'ın kulüpteki 100. golünü attığı maçta West Ham United'ı 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi potasına bir adım daha yaklaştı. Erik ten Hag, maç sonrası röportajında takımı için övgü doluydu. Ancak Hollandalı menajer, Manchester City patronu Pep Guardiola'nın cuma günü United için kullandığı "geri döndüler" sözünü iddialı buldu.

NE SÖYLENDİ? Ten Hag, Guardiola'nın sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Biraz erken sözler. İkinci yarı için eleştirel olmalıyım, işleri daha iyi yönetmeliyiz.

"Ruh harika, gol atacak niteliklere sahibiz, hücum etme ve bunu geliştirmek için ihtiyacımız olan etkinliğe sahibiz. Devam edersek doğru yoldayız ama City'i takip etmek için daha çok yolumuz var."

BÜYÜK RESİM: United'ın West Ham karşısındaki son galibiyeti, onları dördüncü sıradaki Newcastle'a bir adım daha yaklaştırdı. Ancak yine de Nottingham Forest'ı 5-0 yenerek liderliğini koruyan Arsenal'in sekiz puan gerisindeler.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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MANCHESTER UNITED'I NE BEKLİYOR? United, gelecek pazar Unai Emery'nin yönettiği Aston Villa ile karşılaşacak. Ancak Kırmızı Şeytanlar'ın ondan önce perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi grubunu zirvede tamamlamak için Real Sociedad'ı iki farklı yenmesi gerekiyor.