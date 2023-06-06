İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Güney Koreli stoper için ödeyeceği bonservis bedeli netleşti.

Napoli'nin Seria'da 33 yıl sonra elde ettiği şampiyonlukta kilit rollerden birini oynayan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae yaz aylarında büyük bir olasılıkla takımdan ayrılacak.

İtalyan basınında yer alan habere göre Premier Lig’de gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United yıldız oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyecek.

60 milyon euro ödenecek

Oyuncunun menajerliğini yapan Der Hong yaptığı açıklamada yıldız ismin çok iyi bir dönem geçirdiğini ve tekliflerin normal olduğunu belirtirken, “Kim Min-Jae İtalya'da harika bir sezon geçirdi ve oyuncunun Serie A şampiyonluğunu kazanmasından dolayı son derece mutluyum. Bunun yanında ligin en iyi defans oyuncusu seçildi ve bu bizim için harika bir gelişmeydi” dedi.

Bu yaz Güney Kore'de doğan insanlar için zorunlu olan askerlik görevini yerine getirecek olan başarılı savunma oyuncusunun bir sonraki adresinin Premier Lig olması beklenirken, Il Mattino’da yer alan haberde Manchester United’ın sadece Temmuz ayının ilk iki haftasında geçerli olacak 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye şimdiden hazır olduğu belirtildi.