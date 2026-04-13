Manchester United kendi sahasında rezil oldu: Lisandro Martínez'e tuhaf bir kırmızı kart

Manchester United, Pazartesi akşamı Premier Lig'de rezil oldu. Ligde üçüncü sırada yer alan takım, evinde ezeli rakibi Leeds United'a 1-2 yenildi. Lisandro Martínez, nadiren görülen bir faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu, Leeds'in Premier Lig'de Old Trafford'da kazandığı ilk galibiyetti.

Manchester United, ilk yarıda Leeds'ten gelen konuklar tarafından tamamen ezildi. Maçın daha beşinci dakikasında Noah Okafor, takımını 0-1 öne geçirdi.

Aynı Okafor, kısa süre sonra tekrar topu ayağına aldı. Tereddüt etmedi ve dropkick ile topu uzak köşeye gönderdi: 30. dakikada skor 0-2 oldu.

İlk yarı bitmeden Michael Carrick'in takımı yine tehlikeye girdi. Senne Lemmens ve Lenny Yoro'nun paslaşmalarındaki hatanın ardından Dominic Calvert-Lewin topu ağlara gönderebilecek gibi görünüyordu, ancak Martínez son anda müdahale ederek bunu engelledi.

İkinci yarıda işler The Red Devils için daha da kötüye gitti. Takım hiçbir pozisyon yaratamadı ve bir saatlik oyun sonunda 10 kişi kaldı. Martínez, Calvert-Lewin'in saçını hafifçe çekti ve VAR'ın müdahalesi üzerine oyundan atıldı.

Kırmızı kartın ardından Manchester United birdenbire doğru taktiği bulmuş gibi görünüyordu. Matheus Cunha'nın şutu ilk başta kaleciye takılsa da, birkaç dakika sonra Casemiro, Bruno Fernandes'in pasıyla kafayla skoru 1-2'ye getirdi.

Maçın son dakikalarında Manchester United, özellikle Benjamin Sesko ve Manuel Ugarte ile beraberliği yakalamak için birkaç büyük fırsat yakaladı, ancak kaleci ve Calvert-Lewin sırasıyla çizgi üzerinde kurtarışlar yaptı.